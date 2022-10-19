Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщили СМИ

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины, сообщает украинское издание "Страна".

Ранее о воздушной тревоге объявили в большинстве областных военных администраций.

"Воздушная тревога — уже по всей Украине", — пишет "Страна".

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".

Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

Путин сообщил 14 октября, что Минобороны России нанесло удары не сразу по всем объектам на территории Украины, а затем стало постепенно "добирать".