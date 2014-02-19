Украинская оппозиция вооружается, армия предупреждает

КИЕВ, 19 фев – РИА Новости. Экстремисты в Украине громят административные здания, захватывают оружие, убивают милиционеров и угрожают военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов. Власти вынуждены ответить на действия экстремистов антитеррористической операцией и заявлением о возможности участия в ней военнослужащих вооруженных сил.

Попытки захвата органов власти

Радикально настроенные сторонники оппозиции в среду атаковали сразу несколько административных зданий. В областной госадминистрации в Луцке они выломали парадные двери и проникли через боковой вход. Как сообщает агентство УНИАН, охранявшие здание милиционеры сопротивление не оказывали. Среди нескольких тысяч человек, подошедших к зданию, были депутаты областного совета.

Во Львове было взято штурмом областное управление Службы безопасности Украины. Митингующие вынесли из помещения кресла и столы, из которых на улице построили баррикады. По сообщению агентства УНН, активисты разожгли костер перед управлением СБУ, вынесли оттуда портрет Януковича и сожгли его на костре. Работников СБУ в помещении не было. Ранее были совершены нападения на областные милицию и прокуратуру, при этом подъезды к зданиям по близлежащим улицам радикалы перекрыли. Также около двух тысяч радикалов напали на воинскую часть внутренних войск МВД 4114 во Львове и подожгли ее. Они были вооружены «коктейлями Молотова» и камнями. В ходе штурма ранения и травмы различной степени тяжести получили 30 военнослужащих.

Экстремисты дошли и до областных администраций в Ивано-Франковске и Тернополе. При попытке радикалов попасть в здание управления СБ Украины в Хмельницкой области три человека получили ранения. Агентство УНИАН приводит слова первого заместителя председателя Хмельницкой областной госадминистрации Вадима Гавришко о том, что получившая огнестрельное ранение в голову женщина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. За жизни двух раненных мужчин борются медики.



Губернатору разбили голову и приковали наручниками

При штурме здания областной милиции Волыни экстремисты разбили голову губернатору области Александру Башкаленко. Затем его «повели на местный «евромайдан», облили водой и приковали наручниками к сцене, требуя, чтобы он написал заявление об отставке», - сообщил украинский портал Вести.ua.

Оружие в руках экстремистов

Более того, МВД Украины в среду заявило о фактах захвата радикалами военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. «Уже известны факты захвата митингующими военнослужащих и работников правоохранительных органов. Трое из них находятся в медицинских учреждениях», - цитирует сайт министерства слова замначальника главного следственного управления МВД Украины Олега Татарова.

Ведомство также сообщает о практике экстремистов по похищению грузовых автомобилей, которые затем направляются в толпу людей.

По информации СБУ, только за последние сутки в руках преступников оказались более 1500 единиц огнестрельного оружия и 100 тысяч патронов.

Оружие, захваченное радикалами в западных областях Украины, уже в ночь на четверг может появиться в Киеве для использования против силовых структур, сказал РИА Новости главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«В настоящее время в западных областях Украины идет штурм и захват зданий райотделов милиции, где также складировано оружие. Не исключено, что уже сегодня ночью оно появится в Киеве и будет использовано для прицельного огня по спецподразделению «Беркут» и другим украинским силовикам», - сказал эксперт.

По его мнению, украинским силовикам противостоят хорошо подготовленные боевики. «Судя по видеокадрам, мы видим мотивированных, физически крепких, обученных молодых людей, которые даже без огнестрельного оружия успешно противостоят «Беркуту». «Беркут» уже не может справиться с боевиками полицейскими средствами. Здесь нужна армейская операция по зачистке центра Киева», - уверен Коротченко.



Среди погибших - милиционеры и журналисты

Между тем количество погибших в результате массовых беспорядков в Киеве уже составляет 26 человек, сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Раиса Богатырева. «До 12:00 обратились (за медицинской помощью) 388 граждан, госпитализированы 263, из них примерно 160 в тяжелом и средней тяжести состоянии. В основном это огнестрельные ранения», - сообщила Богатырева. Она уточнила, что были ранены 86 милиционеров и шесть журналистов. Также за медпомощью обратился один депутат. По словам Богатыревой, в результате беспорядков 18 февраля погибли 26 человек, из которых 10 – сотрудники МВД. Двое из них - сотрудники ГАИ.

Антитеррористическая операция

В связи с резким обострением ситуации, служба безопасности Украины была вынуждена усилить готовность субъектов антитеррористической деятельности - в частности, государственных органов власти, сообщил в среду заместитель главы СБУ Владимир Породько. СБУ приняла решение о начале на территории страны антитеррористической операции. «Сегодня происходит сознательное, целенаправленное применение насилия путем поджогов, убийств, захвата заложников, устрашение населения с целью достижения преступных целей. Все это с использованием огнестрельного оружия. Это уже не проявления терроризма, это конкретные террористические акты. Радикальные и экстремистские группировки своими действиями несут реальную угрозу жизни миллионам украинских граждан», говорится в заявлении председателя СБУ Александра Якименко.

«В связи с этим Службой безопасности и Антитеррористическим центром Украины сегодня принято решение о начале проведения на территории Украины антитеррористической операции», - указано в сообщении.

Возможно задействование армии

Военнослужащие вооруженных сил Украины могут быть задействованы в антитеррористической операции на территории страны, сообщило в среду минобороны Украины.

«В соответствии со статьей 5 Закона Украины "О борьбе с терроризмом" министерство обороны Украины, органы военного управления, соединения и воинские части вооруженных cил Украины обеспечивают защиту от террористических посягательств на объекты вооруженных cил Украины, стрелкового оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ, находящихся в воинских частях, или хранятся в определенных местах», - говорится в сообщении, размещенном на сайте минобороны Украины.

Запад готовит санкции

Страны Запада в среду заговорили о санкциях в отношении Украины. США и ЕС проводят консультации на эту тему. «Мы рассмотрим использование санкций против тех, кто ответствен за насилие в Украине», - сказал представитель Белого дома Бен Родс на борту президентского самолета, добавив, что Белый дом обсуждает этот вопрос совместно с ЕС. Ранее главы МИД стран Евросоюза заявили, что обсудят в четверг финансовые санкции и визовые ограничения против возможных ответственных за насилие в Украине.

Реакция Москвы

Ситуацию в Украине накануне ночью обсудили Владимир Путин и Виктор Янукович, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что Москва не давала и не намерена давать советов руководству Украины по поводу урегулирования ситуации. По словам Пескова, действия радикалов в Украине можно трактовать как попытку государственного переворота, и вся ответственность за происходящее лежит на экстремистах.

«С точки зрения руководства России, ответственность за происходящее в стране лежит целиком и полностью на экстремистских элементах, действия которых, с нашей точки зрения, следует трактовать как попытку государственного переворота», - заявил Песков. Россия намерена употребить все свое влияние, чтобы в Украине воцарились мир и спокойствие, говорится в заявлении МИД РФ. В Москве требуют, чтобы «лидеры «площади» остановили кровопролитие в своей стране, незамедлительно возобновили диалог с законной властью без угроз и ультиматумов», - сказано в комментарии ведомства.