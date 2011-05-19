Главы правительств СНГ одобрили кандидатуру Марченко на пост главы МВФ

АСТАНА, 19 мая - РИА Новости. Совет глав правительств СНГ на заседании в Минске поддержал кандидатуру председателя Национального банка Казахстана Григория Марченко на пост главы Международного валютного фонда (МВФ), сообщил премьер-министр Казахстана Карим Масимов.

"Совет глав правительств СНГ поддержал кандидатуру Г. Марченко на (пост главы) МВФ", - написал Масимов в Twitter.

Директор-распорядитель фонда Доминик Стросс-Кан в четверг подал в отставку после предъявленных ему обвинений в преступлениях сексуального характера.

Главу Международного валютного фонда (МВФ) Доминика Стросс-Кана задержали в субботу в Нью-Йорке на основании заявления горничной гостиницы Sofitel, обратившейся в полицию с жалобой на сексуальное насилие со стороны высокопоставленного постояльца.

Позже прокуратура предъявила главе МВФ обвинение по шести пунктам (один из них содержит два эпизода). Пять из них касаются обвинений в преступлениях сексуального характера, один - незаконного лишения свободы. По данным СМИ, в судебных документах говорится, что Стросс-Кана могут приговорить к 74 годам и трем месяцам тюрьмы.

Временным исполняющим обязанности главы МВФ до избрания нового руководителя фонда останется заместитель Стросс-Кана Джон Липски