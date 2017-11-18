Хроника 17 ноября: задержание журналиста в Белоруссии, срыв концерта Райкина в Одессе

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В пятницу, 17 ноября, Гройсман назвал шантажом заявление Венгрии об автономии этнических венгров. В Кремле назвали "очень непростой" ситуацию с обменом пленными в Донбассе. Хакеры похитили персональные данные участников АТО в Донбассе. Стала известна причина пожара в лагере в Одессе, где погибли три ребенка. Гриневич прокомментировала переезд "Учителя года-2016" в Лондон. Подробнее — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

Венгры за рубежом имеют право на автономию — вице-премьер Венгрии

Этнические венгры, проживающие за границей, имеют право на автономию и гражданство Венгрии, заявил вице-премьер страны Жолт Шемьен. Он уверен, что венгры Закарпатья нуждаются в венгерском гражданстве, чтобы свободно передвигаться по миру.

Гройсман назвал шантажом заявление Венгрии об автономии этнических венгров

Премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя заявление вице-премьера Венгрии о праве зарубежных венгров на автономию и гражданство, заявил, что Украина никому не позволит разговорить с собой в "тоне шантажа".

Вятрович прокомментировал "давление поляков" и отставку

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что не готов уйти в отставку под давлением польской стороны.

"За шпионаж". В Белоруссии задержали украинского журналиста — Аласания

Глава Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заявил о задержании в Белоруссии собкора Украинского радио (входит в структуру НОТУ) Павла Шаройко по обвинению в шпионаже.

"Задержан собкор UA: Украинское радио в Беларуси, гражданин Украины Павел Шаройко", — написал Аласания в пятницу в Facebook.

Парубий убежден, что Трамп утвердит военную помощь на $350 млн

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий рассчитывает, что президент США Дональд Трамп подпишет оборонный бюджет, который предусматривает выделение Киеву 350 миллионов долларов на помощь в сфере безопасности.

СБУ выдворила из Украины восьмерых граждан Грузии

Служба безопасности Украины в пятницу, 17 ноября, выдворила из Украины восьмерых граждан Грузии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства на странице в Facebook. "Службой безопасности Украины совместно с Национальной полицией, Государственной миграционной и пограничной службами Украины 17 ноября реализованы совместные мероприятия по принудительному возвращению на родину 8 граждан Грузии", — говорится в сообщении.

В Кремле назвали "очень непростой" ситуацию с обменом пленными в Донбассе

Официальному Киеву и самопровозглашенным ДНР и ЛНР еще предстоит согласовать все детали по поводу предстоящего обмена пленными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Стало известно, кого надо "благодарить" за срыв концерта Райкина в Одессе

Активную роль в срыве концерта в Одессе российского артиста Константина Райкина сыграло движение ГИЯ (ДІЯ), организованное внефракционным народным депутатом, бывшим лидером "Правого сектора" Дмитрием Ярошем. Об этом сообщил одесский активист Сергей Стерненко, обеспечивающий "медийное сопровождение" протестной акции.

Хакеры похитили персональные данные участников АТО в Донбассе

Хакеры похитили персональные данные участников антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, взломав компьютер подразделения Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции, сообщает пресс-служба Киберполиции.

Стала известна причина пожара в лагере в Одессе, где погибли три ребенка

Причиной пожара в одесском детском лагере "Виктория" стал включенный бытовой кипятильник, который был оставлен без присмотра, передает Таймер.

Выводы о причинах пожара подписал начальник лаборатории ГСЧС Украины в Одесской области, подполковник службы гражданской защиты Алексей Панкратов.

В Лукьяновском СИЗО экс-боец "Торнадо" жестоко избил следователя

Один из бойцов расформированной спецроты "Торнадо" избил следователя в Лукьяновском СИЗО в Киеве, его госпитализировали, сообщил экс-председатель Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький. По его словам, инцидент произошел, когда следователь объявлял о подозрении другому заключенному.

Гриневич прокомментировала переезд "Учителя года-2016" в Лондон

Выезд на работу в Великобританию "Учителя года-2016" Виолетты Македон — мотивация повышать зарплату украинским педагогам, заявила министр образования Украины Лилия Гриневич на встрече с учителями в Закарпатской области.

Умер "босс боссов"! В Италии скончался экс-глава "Коза Ностра"

В итальянской Парме на 88-ом году жизни скончался бывший главарь "Коза ностры" Тото Риина, сообщает телеканал RaiNews. По словам источников в правоохранительных органах, в последние дни бывший "крестный отец" сицилийской мафии находился в состоянии медикаментозной комы после проведения двух серьезных хирургических операций.