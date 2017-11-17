Задержанный в Белоруссии журналист содержится в СИЗО КГБ - источник

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Задержанный в Белоруссии по подозрению в шпионаже собственный корреспондент Украинского радио, гражданин Украины Павел Шаройко содержится в СИЗО белорусского комитета госбезопасности, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Шаройко был задержан сотрудниками КГБ во второй половине октября. В настоящее время журналист содержится в СИЗО КГБ", — сказал источник.

Министерство иностранных дел Украины знает о задержании в Белоруссии Шаройко и принимает меры для его защиты, сообщил в пятницу официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"МИД известно о задержании в Беларуси гражданина Украины. И в этой связи министерство принимает меры по делу защиты прав задержанного гражданина Украины", — цитирует Кирилича агентство УНИАН.

Ранее о задержании Шаройко сообщил глава Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания. Комитет госбезопасности Белоруссии отказался комментировать задержание.