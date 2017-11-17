Стала известна причина пожара в лагере в Одессе, где погибли три ребенка

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Причиной пожара в одесском детском лагере "Виктория" стал включенный бытовой кипятильник, который был оставлен без присмотра, передает Таймер.

Выводы о причинах пожара подписал начальник лаборатории ГСЧС Украины в Одесской области, подполковник службы гражданской защиты Алексей Панкратов.

"Экспертиза определила, что пожар начался в жилом помещении комнаты №4 на первом этаже корпуса № 5, в том месте, где стояла тумбочка. В этой комнате жила художественный руководитель танцевального ансамбля "Адель" Т. Егорова", – говорится в сообщении.

В тексте исследования отмечено, что Егорова выходила из своей комнаты, а затем, уже возвращаясь, увидела в беседке возле здания вожатых и представителя администрации Виктории и присоединилась к ним. После разговоров в беседке она, наконец, пошла к себе и увидела огонь в окнах своей комнаты.

"Проще говоря, причиной пожара стал забытый худруком "Адели" кипятильник. По слухам, Егорова забыла его, потому что спешила на вечернюю планерку руководства лагеря, что и привело к пожару, в котором погибли три девочки", – пишет издание, добавляя, что выводы экспертов изложены на 29 страницах.

Пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на 16 сентября. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в сгоревшем корпусе. По официальным данным, трое детей погибли. Открыто уголовное производство о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности. Суд арестовал на два месяца директора детского лагеря, а также воспитательницу, которая была ответственна за пожарную безопасность.