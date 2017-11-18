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    Гриневич прокомментировала переезд "Учителя года-2016" в Лондон

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    Учительница английского языка из Закарпатья Виолетта Македон, которая в 2016 году в Украине победила в конкурсе "Учитель года", переехала в Лондон и работает сиделкой.
    Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. Выезд на работу в Великобританию "Учителя года-2016" Виолетты Македон — мотивация повышать зарплату украинским педагогам, заявила министр образования Украины Лилия Гриневич на встрече с учителями в Закарпатской области.

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    УНИАН
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    "Я знаю об этой ситуации… Это для меня еще большая мотивация идти и выгрызать зарплату для учителей", – приводят слова Гриневич "Украинские новости".

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    На днях стало известно, что учительница английского языка из Закарпатья Виолетта Македон, которая в 2016 году в Украине победила в конкурсе "Учитель года", переехала в Лондон и работает сиделкой. Причиной переезда, по ее словам, стали "желание путешествовать, улучшить язык и дать образование сыну". При этом она обратилась к украинским журналистам с просьбой не спекулировать на ее решении.

    Верховная Рада 5 сентября одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу 28 сентября.

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    Ранее Лилия Гриневич заявляла, что принятый закон предусматривает установление минимальной зарплаты учителя на уровне трех минимальных зарплат.

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