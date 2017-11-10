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    Общество

    Порошенко о законе об образовании: возвращает украинский язык украинцам

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    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии (272)

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    По словам Порошенко, на украинском языке будет разговаривать каждый украинец: "Желательно, чтобы еще и на нескольких других".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Принятый парламентом закон об образовании возвращает "украинский язык украинцам", при этом защищая интересы национальных меньшинств, заверил президент Украины Петр Порошенко.

    Защитники украинского языка. Архивное фото
    Украинское фото
    Языковый вопрос образования. Ждем решения Венецианской комиссии

    "Мы приняли новую и амбициозную реформу образования, которая не просто делает современным процесс образования, интерактивным, гибким. Но есть еще одна важная вещь — мы возвращаем украинский язык украинцам с малых лет. Да, защищая национальные меньшинства, но на украинском языке будет разговаривать каждый украинец. Желательно, чтобы еще и на нескольких других (языках — ред.), нет проблем", — сказал Порошенко в ходе Всеукраинского форума представителей объеденных общин, заседание которого транслировал телеканал "112 Украина".

    В конце сентября Порошенко подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. 

    Решение Венецианской комиссии по закону об образовании на Украине ожидается в декабре.

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