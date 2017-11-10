Порошенко о законе об образовании: возвращает украинский язык украинцам

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Принятый парламентом закон об образовании возвращает "украинский язык украинцам", при этом защищая интересы национальных меньшинств, заверил президент Украины Петр Порошенко.

"Мы приняли новую и амбициозную реформу образования, которая не просто делает современным процесс образования, интерактивным, гибким. Но есть еще одна важная вещь — мы возвращаем украинский язык украинцам с малых лет. Да, защищая национальные меньшинства, но на украинском языке будет разговаривать каждый украинец. Желательно, чтобы еще и на нескольких других (языках — ред.), нет проблем", — сказал Порошенко в ходе Всеукраинского форума представителей объеденных общин, заседание которого транслировал телеканал "112 Украина".

В конце сентября Порошенко подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине.

Решение Венецианской комиссии по закону об образовании на Украине ожидается в декабре.