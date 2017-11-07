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    Общество

    Закон об образовании. Гриневич раскрыла детали переговоров в Брюсселе

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    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии (268)

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    Как сообщила Лилия Гриневич, закон об образовании предусматривает широкие возможности для того, чтобы представители меньшинств пользовались своим законным правом на равный доступ, в частности, к качественному образованию и работе.
    Лилия Гриневич в штаб-квартире НАТО
    facebook.com/liliya.grynevych

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Министр образования Украины Лилия Гриневич сообщила послам стран-членов НАТО, что новый закон об образовании не сужает, а расширяет права нацменьшинств. Об этом она написала на своей странице в Facebook по итогам встречи в Брюсселе в штаб-квартире альянса.

    "Конечно, я рассказала обо всех деталях, но главное то, что закон "Об образовании" — это ключевой законодательный акт системной образовательной реформы, от которой зависит европейское будущее Украины", — отметила Гриневич.

    Богдан Яременко
    Facebook Богдана Яременко
    Украина бесславно проиграла с законом об образовании - дипломат

    Министр добавила, что закон не ограничивает конституционные права граждан Украины, а напротив "предусматривает широкие возможности для того, чтобы представители наших меньшинств пользовались своим законным правом на равный доступ к качественному образованию, работе и развитию в пределах всей страны, а не только собственной маленькой общины".

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    По ее мнению, каждый украинский ребенок должен иметь условия, чтобы качественно овладеть государственным языком. "Это предел компромисса, за который мы не перешагнем. Приятно, что нас услышали и поддержали нашу открытость и честность в собственной позиции", — заключила министр.

    facebook.com/liliya.grynevych
    Лилия Гриневич/Facebook, 6 ноября 2017

    Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. По данным СМИ, премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа. 

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