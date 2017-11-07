Закон об образовании. Гриневич раскрыла детали переговоров в Брюсселе

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Министр образования Украины Лилия Гриневич сообщила послам стран-членов НАТО, что новый закон об образовании не сужает, а расширяет права нацменьшинств. Об этом она написала на своей странице в Facebook по итогам встречи в Брюсселе в штаб-квартире альянса.

"Конечно, я рассказала обо всех деталях, но главное то, что закон "Об образовании" — это ключевой законодательный акт системной образовательной реформы, от которой зависит европейское будущее Украины", — отметила Гриневич.

Министр добавила, что закон не ограничивает конституционные права граждан Украины, а напротив "предусматривает широкие возможности для того, чтобы представители наших меньшинств пользовались своим законным правом на равный доступ к качественному образованию, работе и развитию в пределах всей страны, а не только собственной маленькой общины".

Читайте также: Украинское образование: перекосы чередуются с перегибами

По ее мнению, каждый украинский ребенок должен иметь условия, чтобы качественно овладеть государственным языком. "Это предел компромисса, за который мы не перешагнем. Приятно, что нас услышали и поддержали нашу открытость и честность в собственной позиции", — заключила министр.

facebook.com/liliya.grynevych Лилия Гриневич/Facebook, 6 ноября 2017

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. По данным СМИ, премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа.