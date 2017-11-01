После реформы образования учителя готовы к стачке

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Учителя и преподаватели вузов Киева намерены в среду, 1 ноября провести 30-тысячную акцию протеста у стен Кабмина Украины, протестуя против урезания образовательной субвенции на 1,2 млрд грн в 2018 году. Это грозит либо сокращением семи тысяч педагогов, либо уменьшением преподавательских зарплат на 40%.

Сократить: либо учителей, либо зарплаты

Год тому назад педагоги уже проводили массовые акции протеста против роста тарифов, требовали также повышения зарплат, напомнил глава Киевской городской организации Профсоюза работников образования и науки Украины Александр Яцунь.

Тогда удалось кое-чего добиться. Но спустя год, по его словам, "идет наглая, со стороны правительства, такая работа по урезанию заработных плат на 2018 год".

Глава профорганизации пояснил, что сократить хотя субвенцию, направляемую на зарплату педагогическим работникам.

"Субвенция города Киева на 2018 год, по подсчетам наших социальных партнеров (Минобразования и КГГА — Ред.), должна была бы составлять 3,9 млрд грн — эта та субвенция, которая должна быть с центрального бюджета… Минфин доводит нам цифру на оплату работы педагогов — 2,7 млрд грн. Мы были шокированы таким урезанием не на миллион, а на миллиард 200 миллионов гривен", — сказал Яцунь на пресс-конференции в Киеве.

Что это означает? По словам представителя профсоюза, это значит, что могут сократить до 7 тысяч учителей в столице, или же с каждого работника начальных учебных заведений может быть снята доплата к должностному окладу в виде двух надбавок — за престижность педагогической работы (20%) и за интенсивность труда (20%).

"Итого 40% — с каждого, повторю", — подчеркнул Яцунь. Он рассказал, что должностной оклад учителя составляет 3600 грн (без налогов), далее идут доплаты за стаж (20%), за классное руководство (20%), за проверку тетрадей (15%), правительственная надбавка (20%) и надбавка муниципальная (20%)… И — "после снятия двух надбавок уже в январе каждый педагог в Киеве недосчитается в своем кошельке 1,5 тысячи гривен".

"Никаких уступок"

В профсоюзе мириться с этим не хотят. Обратились в министерство, в мэрию — там подтвердили сумму недофинансирования — 1,2 млрд грн.

"У нас не было другого решения, кроме как организовать акцию протеста", — сказал Яцунь, добавив, что замалчивание и игнорирование этого вопроса со стороны Минфина и, в целом, правительства может привести уже в начале будущего года "к спонтанным социальным взрывам".

Массовая ненасильственная акция педагогов намечена на 1 ноября. По словам организаторов, на улицу выйдет 30 тысяч человек, главное требование — "вернуть Киеву 1,2 млрд грн субвенции для зарплаты в полном объеме".

Яцунь подчеркнул, что проведения акции потребовали педагоги всех районов столицы, причем вопрос стоит жестко — "никаких уступок, бороться до победы".

Коллапса не хотят, но…

А что будет, если требования учителей не удовлетворят? В таком случае учительские коллективы требуют войти в трудовой спор с правительством, сообщил принимавший участие в пресс-конференции учитель высшей категории спецшколы №10 Владимир Василюк.

"А это бессрочная забастовка до полного решения этих проблем. Представьте себе, если в Киеве не будут работать школы, не будут работать детские садики? Это коллапс. Мы этого не хотим, но к этому понуждает нас Кабмин", — подчеркнул учитель.

Он напомнил, что после массовой акции в прошлом году педагоги добились повышения зарплаты на 38,9% с 2017 года.

"Подняли… А теперь хотят украсть цинично 40%! Скажите, где, в какой стране может такое твориться? И что — будем молчать? Нет, молчать не будем…", — сказал Василюк. Он добавил, что в педагогических коллективах "назревает буря".

Кого радует новый закон "Об образовании"

Буря назревает и в преподавательских коллективах столичных вузов. Но стоит отметить, что эти протестные настроения — только из-за денег, ведь реформу образования (а следовательно, и сокращение предметов, и ущемление языковых прав нацменьшинств) педагоги поддерживают.

"Все мы с радостью ждали принятия нового закона "Об образовании" — сказала преподаватель Киевского Национального экономического университета (КНЭУ) им. Вадима Гетьмана, заместитель председателя Центрального Комитета профсоюза работников образования и науки Украины Ольга Чабанюк. Она продолжила: в законе написано, что субвенция на образование должна составлять 7% от ВВП, но в уже проекте госбюджета на 2018 год закон нарушен — на образовательную субвенцию выделяется всего 6,7% от ВВП.

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Другими словами, должно было бы быть выделено 227,3 млрд грн — против предусмотренных 218 млрд грн. "У нас похищается 9 млрд грн", — отметила Чабанюк. По ее словам, в университетах ситуация с оплатой труда и так достаточно напряженная, а если еще и сократят, то это будет означать "полное уничтожение высшей школы".

Конец реформе образования?

Дальнейшее полноценное существование средней школы тоже под большим вопросом, подчеркнул учитель первой категории, заместитель директора по воспитательной работе Печерской гимназии №75 Артур Бабенко. По его словам, даже после повышения зарплат в этом году количество вакансий в учебных заведениях не сократилось, молодежь в школы не идет…

Учителям приходится работать на две или на три ставки, вынужденно жертвуя качеством подготовки к урокам. Иначе не выжить. Многие учителя — иногородние, им приходится снимать комнаты… Если же теперь зарплаты сократят на 40%, то это, по мнению Бабенко, просто "поставит крест на всей реформе образования".

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Отметим, что о возможной "кончине" образовательной реформы в том виде, в каком ее проводят, далеко не все в стране станут сожалеть. Но если учителей и преподавателей продолжат экономически выдавливать из школ и вузов, то под вопрос будет поставлена уже не эта скандальная реформа, а само существование украинской системы образования.