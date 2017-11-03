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    Министр образования озвучила нововведения по отбору в 1 класс

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    По словам министра образования Лилии гриневич, каждый ребенок, как потенциальный гражданин страны, которая будет в Европейском Союзе, должен свободно владеть одним, а лучше двумя языками Евросоюза.
    Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Согласно новому закону "Об образовании", конкурсный отбор учеников 1 классов не будет проводиться для детей, проживающих на территории, расположенной рядом со школой, сообщила министр образования Лилия Гриневич "Украинской правде. Жизнь".

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    По словам Гриневич, родители хотят, чтобы их дети учились в хороших школах, а хорошими считаются те учебные заведения, где углубленно изучают иностранные языки. Поэтому в новых учебных планах министерства будет увеличено количество часов изучения иностранного языка во всех школах.

    "Каждый ребенок, как потенциальный гражданин страны, которая будет в Европейском Союзе, должен свободно владеть одним, а лучше двумя языками Евросоюза", — сказала Гриневич.

    На этот шаг в ведомстве пойдут также для того, чтобы наладить процедуру конкурсного отбора в первые классы.

    "Это очень трудный вопрос, и мы еще подробно выпишем эту процедуру в законе "Об общем среднем образовании". Мы надеемся внести этот закон в парламент весной 2018 года. По моему мнению, проведение конкурса между детьми 6-летнего возраста абсолютно неэффективно, так как оно не проверяет этого ребенка, а проверяет ее доступ к тем вопросам, которые заготовили для этого конкурса, и знания правильных ответов на них", — пояснила Гриневич.

    Если желающих учиться в определенном классе будет больше, чем мест, дети с территории обслуживания школы будут иметь первоочередное право на зачисление в нее.

    Напомним, ПАСЕ большинством голосов в четверг, 12 октября, приняла резолюцию, в которой отметила, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств. В Украине резолюцию раскритиковали, отметив, что она не предполагает правовых последствий, а также не учитывает аргументы Киева.

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