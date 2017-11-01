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    Политика

    Парубий надеется, что закон об образовании останется без изменений

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    (обновлено: )1301
    Спикер Верховной Рады выразил надежду, что после анализа Венецианской комиссией закон об образовании, в частности статья о языке нацменьшинств, останется в первоначальной редакции.
    Андрей Парубий
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Дискуссия вокруг нового закона Украины об образовании носит политический характер, документ должен остаться в редакции, одобренной парламентом, считает спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

    Для обсуждения принятого в Украине закона об образовании ранее в Киев прибыли с визитом эксперты Венецианской комиссии. Ожидается, что Венецианская комиссия ориентировочно 11 декабря обнародует свое заключение по этому закону.

    Александр Спиваковский
    Александр Спиваковский / Facebook
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    "Для Украины крайне важно, не умаляя возможности изучения национальными меньшинствами своих языков, обеспечить, как это и указано в украинской конституции, изучение государственного языка всеми гражданами Украины. Я убежден, что эта дискуссия, которая поднялась вокруг закона" Об образовании ", вокруг седьмой статьи, имеет больше политические, чем правовые основания", — сказал Парубий во время встречи с делегацией Венецианской комиссии Совета Европы во главе с Томасом Маркертом в Киеве.

    Он выразил надежду, что после анализа Венецианской комиссией закон об образовании, в частности статья о языке нацменьшинств, останется в первоначальной редакции.

    "Закон об образовании, в частности статья 7, я убежден, должен остаться в том же виде, в котором будет найден компромисс в Верховной Раде ", — цитирует спикера Рады "Укринформ".

    Верховная Рада 5 сентября одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу 28 сентября.

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    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с представителями венгерской диаспоры в Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за нового закона об образовании. По его словам, закон нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поскольку, считает венгерский дипломат, лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке, что якобы приведет к ухудшению положения венгров и других нацменьшинств, проживающих в Украине.

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    Напомним, ПАСЕ большинством голосов в четверг, 12 октября, приняла резолюцию, в которой отметила, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств. В Украине резолюцию раскритиковали, отметив, что она не предполагает правовых последствий, а также не учитывает аргументы Киева. 

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