Парубий надеется, что закон об образовании останется без изменений

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Дискуссия вокруг нового закона Украины об образовании носит политический характер, документ должен остаться в редакции, одобренной парламентом, считает спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Для обсуждения принятого в Украине закона об образовании ранее в Киев прибыли с визитом эксперты Венецианской комиссии. Ожидается, что Венецианская комиссия ориентировочно 11 декабря обнародует свое заключение по этому закону.

"Для Украины крайне важно, не умаляя возможности изучения национальными меньшинствами своих языков, обеспечить, как это и указано в украинской конституции, изучение государственного языка всеми гражданами Украины. Я убежден, что эта дискуссия, которая поднялась вокруг закона" Об образовании ", вокруг седьмой статьи, имеет больше политические, чем правовые основания", — сказал Парубий во время встречи с делегацией Венецианской комиссии Совета Европы во главе с Томасом Маркертом в Киеве.

Он выразил надежду, что после анализа Венецианской комиссией закон об образовании, в частности статья о языке нацменьшинств, останется в первоначальной редакции.

"Закон об образовании, в частности статья 7, я убежден, должен остаться в том же виде, в котором будет найден компромисс в Верховной Раде ", — цитирует спикера Рады "Укринформ".

Верховная Рада 5 сентября одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу 28 сентября.

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Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с представителями венгерской диаспоры в Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за нового закона об образовании. По его словам, закон нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поскольку, считает венгерский дипломат, лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке, что якобы приведет к ухудшению положения венгров и других нацменьшинств, проживающих в Украине.

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Напомним, ПАСЕ большинством голосов в четверг, 12 октября, приняла резолюцию, в которой отметила, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств. В Украине резолюцию раскритиковали, отметив, что она не предполагает правовых последствий, а также не учитывает аргументы Киева.