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    Политика

    Украина и Польша договорились по закону об образовании

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    Как отметил министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский, подписано взаимопонимание по украинскому закону об образовании.
    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
    "Лісовий вісник"

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Украина и Польша достигли взаимопонимания в отношении нового украинского закона об образовании, заявил польский вице-премьер, министр культуры и национального наследия Петр Глиньский.

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    Ранее глава Минобразования Украины Лилия Гриневич заявила, что намерена подписать со своей польской коллегой Анной Залевской декларацию, которая подтвердит взаимные гарантии права украинских и польских нацменьшинств учиться в школах этих стран на родном языке.

    "Сегодня (в понедельник), как только что я узнал, было подписано взаимопонимание — заявление руководителей образовательных ведомств после прошедшего на прошлой неделе очень плодотворного визита госпожи министра Залевской в Украину и достигнутого с украинской стороной взаимопонимания", — приводит слова Глиньского агентство УНИАН.

    В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.

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