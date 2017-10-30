наверх
30.10.201721:07
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Закон об образовании: названа дата решения Венецианской комиссии

    (обновлено: )65
    Министр образования и науки Лилия Гриневич отвергает вероятность того, что рекомендации комиссии могут противоречить интересам Украины: "Думаю, такого не случится".
    Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что выводы Венецианской комиссии касательно закона Украины "Об образовании" можно ожидать примерно 11 декабря, передает "112 Украина".

    Закон Украины
    Сайт президента Украины
    Закон об образовании: международное право Украине не писано

    "Официальные рекомендации будут вынесены на сессии Венецианской комиссии в декабре. Ориентировочно они должны быть обнародованы 11 декабря", – сообщила министр.

    Гриневич отвергает вероятность того, что рекомендации комиссии могут противоречить интересам Украины.

    "Думаю, такого не случится. Мы будем общаться с экспертами, объяснять, что мы предотвращаем дискриминацию детей, обучающихся в школах нацменьшинств", – подчеркивает она.

    По ее словам, предварительных выводов пока нет.

    Защитники украинского языка. Архивное фото
    Украинское фото
    Языковый вопрос образования. Ждем решения Венецианской комиссии

    "Мы написали наши аргументации в комиссию, почему именно такая статья и почему мы считаем, что мы не нарушаем наших международных обязательств, не нарушаем Конституцию Украины", – сообщила Гриневич, добавив, что во втоник проведет переговоры с шестью экспертами Венецианской комиссии.

    В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева. Глава МИД Украины Павел Климкин в конце сентября запросил мнение Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы по данному документу.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    Протесты под Радой и блокирование Roshen
    Всеволод Степанюк
    Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Отопительный сезон
    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    Мосийчук. Видео
    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука