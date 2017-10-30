Закон об образовании: названа дата решения Венецианской комиссии

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что выводы Венецианской комиссии касательно закона Украины "Об образовании" можно ожидать примерно 11 декабря, передает "112 Украина".

"Официальные рекомендации будут вынесены на сессии Венецианской комиссии в декабре. Ориентировочно они должны быть обнародованы 11 декабря", – сообщила министр.

Гриневич отвергает вероятность того, что рекомендации комиссии могут противоречить интересам Украины.

"Думаю, такого не случится. Мы будем общаться с экспертами, объяснять, что мы предотвращаем дискриминацию детей, обучающихся в школах нацменьшинств", – подчеркивает она.

По ее словам, предварительных выводов пока нет.

"Мы написали наши аргументации в комиссию, почему именно такая статья и почему мы считаем, что мы не нарушаем наших международных обязательств, не нарушаем Конституцию Украины", – сообщила Гриневич, добавив, что во втоник проведет переговоры с шестью экспертами Венецианской комиссии.

В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева. Глава МИД Украины Павел Климкин в конце сентября запросил мнение Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы по данному документу.