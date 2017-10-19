Закон об образовании. Парламент Молдавии намерен принять декларацию

КИЕВ, 19 окт – РИА Новости Украина. Депутаты парламента Молдавии на заседании в четверг обсудили необходимость принятия декларации, в которой будет высказана официальная позиция властей республики по принятому в Украине закону об образовании, передает корреспондент РИА Новости.

Как напомнил депутат-социалист Влад Батрынча, после принятия в Украине этого закона "последовала очень жесткая реакция правительств Румынии и Венгрии". Он обратил внимание, что власти Молдавии до сих пор официально никак на него не отреагировали.

"Недавно премьер Украины Владимир Гройсман был с визитом в Молдавии. Тогда были дискуссии премьера Молдавии с главой правительства Украины. Министр просвещения, культуры и исследований Моника Бабук сейчас находится с визитом в Украине, чтобы обсудить и работать над вопросом молдавских школ в Украине", — сказал глава фракции Демпартии Мариан Лупу.

По его словам, в Одессе из более двух десятков молдавских школ, которые когда-то существовали, 19 еще до принятия этого закона стали смешанными, то есть всего три были исключительно молдавскими.

Как заявил депутат Народно-европейской платформы парламента Молдавии Валерий Гилецкий, "нужно выразить отношение к тому, что происходит в Украине". "У нас есть принятая Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) декларация, за которую голосовали в том числе наши делегаты. Мы можем взять ее за основу", — сказал он.

Спикер парламента Молдавии Андриан Канду предложил "сформулировать текст решения о создании рабочей группы, которая бы разработала в кратчайшие сроки текст декларации парламента по этому вопросу".

Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу в четверг, 28 сентября.

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Как сообщалось, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине.