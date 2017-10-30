Украинское образование: перекосы чередуются с перегибами

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Хотя премьер-министр Украины Владимир Гройсман и считает, что украинцам не нужно образование, подавляющее большинство граждан с ним не согласны.

Как показали данные опроса "Состояние образования в Украине", проведенного исследовательской компанией Active Group в пяти крупных городах Украины — Львове Киеве, Харькове, Одессе и Днепре — в августе-сентябре 2017 года по заказу Украинского института будущего, 68,2% украинцев считают образование полезным.

Но только 35,3% респондентов в Украине работают по специальности, правда еще почти 20% нашли себе применение в смежных областях. С одной стороны, чем выше уровень образования, тем большая часть респондентов заявляют о том, что работают по специальности. Однако даже из тех, кто имеет научную степень, по специальности работает лишь половина.

Доверие к вузам

Государственные вузы пока пользуются большим доверием, чем частные. Причина такой оценки, по мнению инициаторов исследования, существующее убеждение, что в частных все покупается, а в государственных — может, и не все, кроме того, государственные вузы зачастую имеют длинную историю и репутацию. Однако сегодня эта разница практически в пределах погрешности. При этом 61,1% украинцев уверены, переход вузов на коммерческую основу не поможет высшему образованию в Украине. Данные опроса свидетельствуют, что образование в Украине воспринимается не как типичная услуга, а имеет значительно больший статус. По мнению опрошенных коммерционализация высшего образования понизит его статус, характерный для украинской культуры. Более того, львиная доля опрошенных (74,1%) считает, что необходимо сохранить льготы для социально незащищенных абитуриентов.

Образование как средство передвижения

Опрос Active Group показал, что почти половина (43,1%) граждан хотели бы получить высшее образование за рубежом. При этом 33,9% желают обучаться в западных вузах. Но тут стоит обратить внимание на одну интересную особенность: причина желания получить образование на Западе для 35,1% — это возможность остаться там на ПМЖ, а для 29,2% — за границей легче найти работу.

По мнению руководителя Active Group Андрея Еременко, главная причина, которая удерживает абитуриентов и выпускников вузов в Украине — это лень.

Недавно другое социследование продемонстрировало довольно тревожную тенденцию: 70% мечтают, чтобы их дети и внуки получили образование за рубежом, а значит, в перспективе не возвращались на родину.

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Согласно последней статистике, ежегодно 60 тысяч украинцев уезжает учиться в Польшу, и поляки намерены увеличить количество украинских студентов до 100 тысяч. Скорее всего, половина этих людей в Украину не вернется, и мы потеряем их как специалистов.

"Еще тысяч 20 уедут в другие страны, тем более что сейчас облегчаются возможности вступления, и Западная Европа, не только Восточная, включила "пылесос". Поэтому у нас возникает разрыв, во-первых, с точки зрения формирования специалистов на следующий цикл. Но вторая составляющая еще более опасна — это просто нарастающая миграция активной рабочей силы, которая как раз способна платить налоги. Вопрос перетока рабочей силы на Польшу и далее на Запад — это сейчас одна из ключевых проблем", — уверен соучредитель Украинского института будущего, директор программы международной и внутренней политики Романенко.

Лирики против физиков

В 2017 году лидерами популярности среди украинских абитуриентов были специальности "Филология", "Право" и "Менеджмент", а среди наименее популярных специальностей оказались даже те, которые сейчас востребованы на рынке труда, например, "Атомная энергетика".

"Проблема не только в университетах, тут больше проблема с осведомленностью общества, осведомленностью родителей, в осмысленности выбора. Университетам выгодно сохранять и даже увеличивать государственный заказ на те специальности, где есть профессорско-преподавательский состав, таким образом, обеспечивая рабочие места, обеспечивая статус-кво. Но это имеет очень мало общего с рынком труда. Решение этого вопроса лежит за рамками именно университетов, по моему мнению, решать его нужно начинать со школы. И очень хорошо, что в Концепции новой украинской школы появилась трехлетняя старшая профильная школа, в которой внимание будет перенесено с предметов на профориентирование", — пояснил эксперт в области образования Украинского института будущего Николай Скиба.

На сегодня в Украине возник огромный дефицит технических специалистов, который и дальше будет усугубляться. И ключевая проблема заключается в том, что уже и в школах исчезли учителя физики.

“Это огромнейшая проблема, тут вопрос уже не сокральности знаний — необходимо создание приоритетов в ситуации, в которой оказалась Украина", — считает Юрий Романенко.

ПТУ как проклятие

Данные опроса свидетельствуют, что профессионально-техническое образование не пользуется большим спросом у жителей крупных украинских городов, и оценка его качества ниже, чем оценка высшего образования.

"В обществе существует убеждение, что в учреждения профтехобразования идут те, кто не смог поступить в ВУЗ, а вузы сейчас доступны практически для любого желающего. Это — одна из причин того, что, несмотря на массовую автоматизацию и экономический спад, у нас остается нехватка профессиональных и рабочих кадров", — считает Андрей Еременко.

По мнению Юрия Романенко проблема с дефицитом квалифицированных кадров в Украине не может быть поставлена на самотек.

"Должно быть осмысление государством и крупным бизнесом своих стратегических приоритетов. Крупный бизнес прозевал проблему с техническими специальностями. Сейчас на тех же ахметовских комбинатах в Мариуполе, на которых работает 40 тысяч человек, еще до войны возникла проблема и сейчас они не могут найти 600 сварщиков, слесарей — рабочих смежных специальностей. Вопрос обеспечения техническими кадрами сейчас стоит очень остро, потому что у нас произошла деформация в восприятии престижности этих профессий, плюс были низкие зарплаты, и люди просто не могли зарабатывать", — подчеркнул Романенко.

Эксперты Украинского института будущего полагают, что как только решится вопрос с повышением зарплаты техническим специалистам и улучшением инфраструктуры, которая создает комфортные условия для жизни, это обеспечит приток кадров. Но другой вопрос, успеет ли Украина обеспечить такие условия на своей территории.