А справедливость где? Абитуриенты с высокими баллами плавают за бортом

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Вступительная кампания-2017 завершилась 1 августа. Традиционно не обошлась она без инцидентов: то е-система "падала", то не хотела регистрировать кабинеты, а однажды и вовсе "съела" часть заявок.

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич объяснила все проблемы во время внешнего независимого оценивания (ВНО) изменениями программного обеспечения государственной базы по вопросам образования.

"Действительно, эта кампания была сложная. И в первую очередь причиной является то, что мы в очень короткий срок внедряли новое программное обеспечение", – сказала Гриневич в эфире "5 канала".

Однако зерном раздора стало другое. По итогам вступительной кампании, к зачислению на бюджет были рекомендованы 60,9 тысяч абитуриентов. Но, как оказалось, высокие баллы больше не гарантия поступления на бюджет.

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Тревогу забили сами абитуриенты. Несмотря на высокие результаты ВНО (190 баллов и выше), многие не смогли поступить на бюджет. В последний момент места госзаказа были аннулированы, или их опередили абитуриенты с более низкими баллами, которые оказались "квотниками".

"Ребенок с меньшим баллом может быть зачислен по "Квоте 1", которая в соответствии с законом устанавливается в пределах 10% от максимального объема госзаказа, 30% — для вузов Донецкой и Луганской областей и перемещенных вузов. По этой квоте имеют право поступать участники боевых действий, дети-сироты или приравненные к ним лица, а также лица, которые по состоянию здоровья не могут сдавать ВНО", – пояснил "Стране" директор Департамента высшего образования МОН Олег Шаров.

Однако аналитик центра CEDOS Егор Стадный, отмечает, что теперь "квотников" стало еще больше чем льготников.

"Когда в январе 2016 году МОН сообщило, что льготников (внеконкурсного поступления) больше нет, это была ложь. И мы об этом предупреждали. Льготники стали называться квотникамы и силами нардепов их стало еще больше, чем льготников. а также появились льготные вузы — это перенесенные с Донбасса вузы или вузы южных областей, которые имеют брони бюджетных мест и многие другие преимущества над другими учреждениями", — пишет он у себя в Facebook.

При этом Стадный вспоминает, что в МОН раньше говорили: минимальный проходной балл, с которым абитуриент может попасть на бюджет в медицинские ВУЗы — 123 балла. Но, по его словам, в министерстве забыли сказать, что это льготник, который зачислен по квоте-1, куда попадают участники АТО и сироты.

"Всего таких льготников 57 человек с 4342 абитуриентов, которые были рекомендованы к зачислению на бюджет. Даже такого от МОН я не ожидал. В МОН даже не понимают, что эти льготники имеют право поступать по вступительным экзаменам (результаты, которых подают в 200-балльной шкале), которое предоставлено им законом и эти права не отменить условиями приема о 150 баллах, которые утверждаются приказом МОН", - добавляет Стадный.

В то же время директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Вадим Карандий считает, что введение сельского коэффициента необходимо для баланса подготовки квалифицированных специалистов.

"В силу специфики, преимущественно социально-экономических факторов, уже на старте вступительной кампании выпускники сельских учебных заведений проигрывают выпускникам городских школ", — заявил он в четверг на пресс-конференции в "Укринформе", посвященной итогам ВНО в 2017 году.

Карандий рассказал, что по итогам результатов ВНО по украинскому языку и литературе выпускники городских школ в 28,4% подтверждают высокий уровень достижений, а вот среди выпускников школ из сельской местности такой показатель лишь 8%.

Количество ограничено

Кроме того, в этом году вузам дали право самостоятельно устанавливать, при каком количестве бюджетников набирать группу на ту или иную специальность. Большинство вузов указали, что даже одного студента-бюджетника для формирования группы им достаточно, а некоторые — не меньше пяти. И если потом оказывалось, что претендентов на бюджет они набрали не пять, а четыре, конкурсный набор аннулировался.

В частности, в Черниговском национальном педагогическом университете отменили госзаказ на специальность "история и археология", хотя заявления на поступление у бюджетников приняли, но в результате — поступающие оказались за бортом.

Донецкий медицинский университет, который находится в Краматорске и входит в программу "Донбасс-Украина", не получил бюджетных мест на специальность "стоматология".

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Кроме того, по словам Стадного, дополнительную путаницу вносит система определения количества мест в каждом вузе, которая теперь зависит от количества сильных абитуриентов.

"То есть раньше мы подавали заявления и знали, что вуз имеет, допустим, 20 мест, поэтому нам надо было в них втиснуться. А теперь мы подаем заявления в некий банк бюджетных мест, который всех абитуриентов по стране по этой специальности выстраивает в рейтинг и первым N абитуриентам в нем дает возможность понести бюджетное место в выбранный вуз. где N — это количество бюджетных мест на эту специальность по стране", — отмечает Стадный.

В результате, как жалуются в соцсетях, в частности Могилянка, получила только 7 бюджетних мест для историков и только 4 места по политологии.

История, а не математика

Как рассказывает директор Центра оценивания качества образования Вадим Карандий, в этом году выпускники школ при выборе предметов ВНО оказали предпочтение истории Украины перед математикой.

"Наши выпускники, выбирая между этими двумя предметами, боялись выбирать математику, понимая, что по этому предмету результаты будут хуже. И большинство выбирали историю Украины, но результаты их не феноменальны. В целом статистика результатов по истории Украины хуже, нежели по математике", - сказал Карандий.

Так, для сдачи государственной итоговой аттестации в форме ВНО выбрали историю Украины 72% выпускников (в 2016 году — 64%), ГИА по математике сдавали 40,9% выпускников (в 2016 году — 36%).

В 2017 году 49,1% выпускников получили оценки достаточного и высокого уровней учебных достижений по математике, что на 2,6% больше, чем в прошлом году.

По истории Украины этот показатель составляет 39,1%, что на 4,1% больше, чем в прошлом году. Вцелом по истории Украины 55% выпускников получили результаты среднего уровня достижений.

ВНО/ГИА по украинскому языку и литературе сдали на достаточно высоком уровне — этот показатель выше 50%.

Наибольшее количество участников, которые по результатам ГИА по украинскому языку имеют высокий и достаточный уровни учебных достижений, зафиксировано в Киеве и во Львовской области. Также выпускники школ Львовской области и Киева лидируют по истории Украины и математике.

В то же время Карандий заявил, что положительной динамики относительно роста уровня учебных знаний по физике, биологии, химии нет. "Количество тех, кто владеет соответствующими знаниями на начальном и среднем уровне, является больше, чем тех, кто соответственно получил или подтвердил уровень достижений на достаточном или высоком уровне", — подытожил он.

Идти в суды?

Вместе с тем, узнав о проблеме, с которой столкнулись многие абитуриенты, некоторые эксперты советуют им идти в суды.

"Это все требует серьезного профессионального анализа. Но знаю одно: поступающие не должны быть виноватыми. К сожалению, пока могу дать только один совет: искать адвоката и обращаться в суд. Другого варианта не вижу. Только этим путем можно будет добиться каких-то решений", — пишет у себя в Facebook Игорь Ликарчук, бывший директор Украинского центра оценивания качества образования.

По материалам из открытых источников интернет