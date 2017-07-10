Реформа от Гриневич: тотальная украинизация и 12-летка в школах

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Новый закон об образовании депутаты оставили на "закуску" на последнюю пленарную неделю перед каникулами. При этом пока окончательный текст законопроекта общественности еще не предоставили.

Министр образования и науки Лилии Гриневич сообщала, новый закон "Об образовании" планируется принять на сессионной неделе 11-14 июля. По ее словам, на его исполнение необходимо около 87 млрд грн, которые должны быть освоены до 2030 года.

"О стоимости закона трудно говорить. Эта стоимость распределена на 12 лет. Наибольшая сумма, дополнительно требуется, это за 12-й год обучения, но этот год будет по закону, в 2029-2030 годах", — говорила Гриневич.

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Также в законе заложено повышение зарплаты учителей, которое распределяется на пять лет.

В то же время премьер Владимир Гройсман признавался, что в Украине нет денег на реформу образования, но обещал их найти.

"Чтобы сделать полноценную реформу образования нам нужно 87 млрд грн. Мы будем все делать для того, чтобы найти эти средства как внутри страны, так и из внешних источников", – заверил он.

Что нового обещают

Как пишет "Страна", главными пунктами реформы должны стать переход на 12-летку и внедрение профильного обучения.

При этом останется три уровня полного среднего образования: начальное образование (1-4 класс), базовое среднее образование (5-9 класс); профильное среднее образование (10-12 класс). Последний этап формально будет целенаправленной подготовкой к обучению в высших учебных заведениях.

Однако, несмотря на то, что добавится лишний год, нагрузку на школьников хотят снизить за счет сокращения обязательных предметов. Сейчас их в старшей школе 22, а будет — до 10.

Еще одна инновация – это появление интегрированных предметов. В частности, химию, физику, биологию, астрономию, экологию и географию хотят объединить в дисциплину "Человек и природа", а алгебру и геометрию — в "Математику".

В МОН считают, что таким образом ученики смогут получить базовое представление об общей картине мира, но не будут тратить лишнее время на то, что не понадобятся им в дальнейшем.

Также в министерстве намерены украинизировать образование. В частности, в доработанном проекте предполагается, что языки национальных меньшинств, в том числе русский язык, дети будут изучать только в младших и средних классах. Уроков родного для нацменьшинств языка будет не более двух в день. В старших классах их вовсе не будет.

В вузах язык нацменьшинств будет использоваться в качестве дополнительного предмета только там, где он нужен для работы. Все остальное преподавание будет вестись на украинском языке. Кроме того в законе будет отдельно прописано понятие коренного народа для крымских татар.

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Означает ли это, что в Украине будут ликвидированы все школы с обучением на языках нацменьшинств, либо это касается только изничтожение иных языков в украиноязычных школах — пока непонятно.

В то же время журналист Кирилл Сазонов на совей странице в Facebook описывает еще ряд новаций после реформы. Например, директора школ теперь будут работать по две каденции (по 6 лет) в одной школе. Ожидается, что такая ротация обеспечит приток молодых и прогрессивных кадров. На образование хотят выделять 7% ВВП. Зарплата учителя составит минимум 4 прожиточных минимума (4500 гривен).

Однако именно этот пункт вызвал наибольшие дискуссии между Минобразования и Минфином.

После рассмотрения проекта закона в части финансово-экономического обоснования в Министерстве финансов отметили, что на реализацию законопроекта нет денег.

На замечания Минфина в Минобразования отвечали, что траты будут расти постепенно. В частности, речь об этом идет в письме Главы Минобразования Лилии Гриневич к министру финансов Александру Данилюку.

Кроме того, отмечает Сазонов, законопроект разрушит монополию институтов последипломного образования. Учитель сам будет выбирать, где и как он собирается повышать свою квалификацию. А потом предлагают добровольную сертификацию, после успешной сдачи который зарплата будет повышена на 20%.

Однако не все одобряют такие изменения. В частности, по мнению нардепа, первого замглавы комитета по вопросам образования Александра Спиваковского, ни сокращение учителей, ни их сертификация – не решают проблемы качества образования.

"В самом деле, если сертификацию пройдут все (как недавно прошли сертификацию все бывшие прокуроры!), то зачем всё это было затевать? Ведь все останется, как и было. Если сертификацию пройдут не все, ну, скажем, не пройдут 30%, а ещё 20% скажут "а ну вас всех в баню, сами учите детей за 2000 грн", то в итоге останется только половина учителей. А новых учителей взять неоткуда. Возникнет огромный дефицит учителей, который погрузит всю систему в коллапс", — цитирует его "Страна".

По материалам из открытых источников интернет