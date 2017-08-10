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    Гриневич назвала основную причину проблем, возникших во время ВНО

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    По словам министра образования Украины Лилии Гриневич, у ее ведомства было вдове меньше времени "на разработку такого сложного программного обеспечения".
    Лилия Гриневич. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Проблемы во время внешнего независимого оценивания (ВНО) возникли по причине изменения программного обеспечения государственной базы по вопросам образования, заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

    Студенты. Архивное фото
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    "Действительно, эта кампания была сложная. И в первую очередь причиной является то, что мы в очень короткий срок внедряли новое программное обеспечение", – сказала Гриневич в эфире "5 канала".

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    Она отметила, что у Минобразования было вдове меньше времени "на разработку такого сложного программного обеспечения".

    "И понятно, что не было времени на его ввод в промышленную эксплуатацию, поэтому очень многое доделывалось уже буквально во время вступительной кампании", — утверждает министр.

    Ранее разразился скандал из-за проблем с электронной системой подачи документов в вузы. Как выяснилось практически в конце вступительной кампании, часть абитуриентов так и не смогли попасть на бюджет, система не засчитала им все баллы. 

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