Ну, абитуриент, погоди! О новшествах Минобразования

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Нововведения от МОН

До подачи документов для поступления в вузы осталось чуть более месяца, а Минобразования уже опубликовало новые правила приема.

Среди изменений — повышенный проходной балл для врачебных специальностей, отраслевые коэффициенты для технических специальностей, а также упрощенная процедура поступления для жителей Донбасса и Крыма.

"Бонусы" для абитуриентов

При поступлении в вузы в этом году для абитуриентов появились отраслевые коэффициенты, на которые умножаются баллы поступающих. Так, на технические специальности коэффициент будет чуть выше, чем на гуманитарные, так как на этих специальностях учиться сложнее. Дополнительные коэффициенты появятся и для выпускников сельских школ. Для этого абитуриентам нужно будет взять справки из сельсовета.

"Например, сельские дети, как правило, в неравных условиях по сравнению с городскими детьми. И они получат небольшую прерогативу. Это, если ребенок завершил сельскую школу и так же месту жительства его является село в год выпуска, то в этом случае будет незначительный плюсующийся коэффициент", – рассказала министр образования и науки Лилия Гриневич в эфире программы "Левый берег с Соней Кошкиной" на 24 канале.

"Так же есть отраслевые коэффициенты. Есть специальности, на которых сложнее учиться, например технические специальности. Это значит, если ты выбрал такую специальность, то тоже твой результат будет приумножаться на коэффициент немного больше, чем единица", – добавила Гриневич.

По ее словам, таким образом МОН пытается стимулировать абитуриентов поступать в вузы на технические специальности.

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О квотах и контрактниках

Абитуриенты, которые стремятся в вуз на общих основаниях (независимо на дневную или заочную форму обучения) подают заявления только в электронном виде. Льготные категории (инвалиды, сироты, дети участников АТО) только в бумажной форме.

Абитуриенты из Крыма и Донбасса будут поступать по отдельным квотам.

Среди новшеств: те кто претендует на обучение за счет средств бюджета имеют право подать не более 9 заявлений на поступление и не более чем по 4 специальностям.

Желающие учиться за свой счет в количестве заявлений ограничиваться не будут.

Кроме того, контрактникам разрешат менять специальность в вузе, в который они поступили, при условии если на другой специальности будут свободные места.

Повышение проходного балла

Также среди изменений — повышение проходного балла на врачебных специальностях. Так, поступающим на стоматологию, фармацию, медицину и педиатрию — теперь придется получить минимум 150 баллов по каждому из ВНО. Для сравнения, в прошлом году подавали документы начиная с 100 баллов, но при этом вузы самостоятельно определяли проходной балл по профильным предметам.

Минимальный балл должны будут иметь даже те, кто будет поступать на платную форму обучения.

"Устанавливая такие рамки, мы, безусловно, понимаем, что такое решение может привести к сокращению количества студентов, которые будут учиться на платной форме", — отмечала Гриневич.

При этом абитуриентам, которые в год поступления окончили школу за границей, разрешили не сдавать тесты — вместо сертификатов ВНО достаточно будет оценок по выпускным экзаменам в зарубежных школах.

Абитуриенты из Донбасса и Крыма

Что касается школьников из Донбасса и Крыма, то в 2017 году они смогут поступать в украинские университеты без сдачи ВНО — им нужно будет сдать только экзамены по украинскому языку и истории, а также по одному из профильных предметов.

По словам Гриневич, на такой шаг в министерстве пошли из-за того, что эти школьники не могут полностью изучать украинский язык и историю Украины, которые необходимы для сдачи ВНО.

При этом для таких школьников открыли центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина". Именно на их базе можно сдать экзамены по этим предметам.

Для переселенцев из Донбасса прием на обучение в один из высших учебных заведений, расположенных на территории Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей, будет осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний в пределах установленных квот.

Финансирование вузов

Кроме того, МОН планирует изменить и принцип финансирования вузов.

Высшие учебные заведения в Украине будут финансировать в зависимости от их рейтинга.

Как сообщил замминистра образования и науки Украины Владимир Ковтунец, разрабатывается схема, по которой при распределении средств между учебными заведениями будут учитывать их рейтинг и результативность.

Отмечается, что это делается для справедливого распределения государственных денег и финансовой автономии вузов.

По материалам из открытых источников интернет