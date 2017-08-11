Итоги недели: в Украине стираются моральные грани дозволенного – Золотарев

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Отставка Бальчуна – щелчок по носу для премьера Гройсмана, Саакашвили подтачивает легитимность Порошенко на Западе, в Украине стираются моральные грани дозволенного, а развязку ситуации вокруг "Стены" мы увидим осенью. Политические итоги недели в интервью РИА Новости Украина подвел политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

В отставку ушел уже экс-руководитель "Укрзализныци" Войцех Бальчун, у которого был давний конфликт с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном…

УНИАН Войцех Бальчун

– Отставка Бальчуна – очень знаковое и показательное событие. Поскольку ни для кого не секрет, что этот заезжий рокер-железнодорожник патронировался премьером, условно говоря, находится под его крышей. Потому что именно в конфликте, начавшемся еще в начале года между Омеляном и Бальчуном, премьер совершенно четко занял позицию поддержки Бальчуна. Более того, вывел "Укрзализныцю" фактически из подчинения Мининфраструктуры, это беспрецедентный и весьма знаковый шаг.

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И в этой ситуации, когда стала очевидна связка с Гройсманом, мы должны совершенно четко дать ответ, как это увязано с премьером. Дело в том, что премьер имеет гораздо более далекий политический горизонт, чем у главы государства. А системный курс Гройсмана, направленный на выход премьера на самостоятельную политическую орбиту, достаточно заметен, особенно в последние месяцы, когда мы каждый день наблюдаем такой себе фестиваль славословия и самовосхваления премьера.

Как дальше будут развиваться события вокруг "Укрзализныци"?

– Эта ситуация до боли знакомая в украинской политике за более чем 20 лет. Мы это не раз видели, как политические амбиции премьеров становились раздражителями для президентов. То есть возникла классическая ситуация, когда у премьера есть амбиции, а у президента – подозрения.

В этой ситуации, технично убрав с доски фигуру Бальчуна, ей щелкнули по лбу Гройсмана. Причем сделали это очень технично, в тот момент, когда Бальчун уехал в командировку в Китай, где, как известно, Facebook не работает. А премьер сказал, что у него на руках – заявление об отставке. Очевидно, что для премьера это шаг вынужденный.

Мы видели публичную часть, а сам конфликт, приведший к отставке Бальчуна, – глубже?

– В нашей полуфеодальной системе важно, что ты можешь гарантировать, можешь ли ты кого-то прикрыть, решить вопрос. Кейс с Бальчуном все наглядно продемонстрировал, что за дымовой завесой заявлений, что Бальчун – коррупционер и преступник, но, по сути, ему предъявить нечего.

Да, можем говорить о каких-то проблемных моментах. Что ему предъявили – в поезде Киев-Херсон не работал кондиционер. Заодно придумали и ситуацию с братьями Дубневичами, потому что ситуация полностью высосана из пальца –Дубневичи работали с "Укрзализныцей" еще во времена Кирпы. И притом, что объемы контрактов тех же Дубневичей – менее 0,1% от суммы закупок.

То есть все это была не более, чем дымовая завеса конфликта более высокого уровня.

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На ваш взгляд, отставка Бальчуна – это победа министра Омеляна?

– Внешне – да, но на самом деле это скорее всего будет пиррова победа министра инфраструктуры, поскольку отставка Омеляна – это вопрос времени, причем уже не столь отдаленного.

Слишком многих уже напрягает этот птенец гнезда яценюкова. Он человек, у которого на лбу написаны большие политические амбиции, который не собирается ограничиваться министерством транспорта, при этом он слишком рано начал увлекаться саморекламой по любому поводу. В ситуации, когда такой надежной политической крыши уже нет.

С премьером он – на ножах, с президентом отношения как-то не очень, не сложились нормальные рабочие отношения ни с одной из пяти групп внутри "Народного фронта". Наверняка его отставка будет этой осенью и она будет вполне логична и закономерна.

Михаил Саакашвили отправился в европейское турне, побывал в Польше… Есть ли у него шансы вернуться в Украину и в украинскую политику?

Украинское фото Скайп-конференция Михаила Саакашвили, 1 августа 2017

– Саакашвили политически девальвировал в Украине. В лучшем случае он может быть «торпедой», каким-то инструментом в большой политической игре, но вряд ли он получит какую-то политическую субъектность.

Самостоятельным политическим игроком в Украине он, судя по всему, не станет, поскольку, получив колоссальный аванс, такой кредит доверия, когда рейтинг еще не существующей партии Саакашвили достигал почти 10% год назад, этот момент Саакашвили упустил.

А дальше этот "политик последней надежды"… Рассуждали как: "Вот если у наших ничего не получается, может, у Саакашвили получиться, потому что в Грузии у него получилось". Однако Грузия – это не Украина, Грузия – это чуть больше населения Киевской области. И таких олигархов как в Украине в Грузии нет. Там олигархи – это наши деятели районного масштаба. Поэтому вряд ли сам по себе Саакашвили имеет какую-то политическую перспективу в Украине.

Другое дело, если он будет методично гадить на голову бывшему однокурснику по факультету международных отношений Киевского университета (Порошенко – Ред.), в этом качестве он представляет для Порошенко куда большую опасность, чем если бы он со своим рейтингом в 1,5% занимался политикой в Украине.

Очевидно, сыграла свою роль эмоциональная реакция президента, поскольку отношения с Саакашвили перешли на «личняк», на личности, в этой ситуации очевидно было принято иррационально-эмоциональное решение (о лишении Саакашвили гражданства – Ред). Которое обернется для Порошенко очень серьезными репутационными издержками за рубежом. При том, что как раз для любой украинской власти внешняя легитимность очень важна.

И здесь разговоры о том, что Порошенко – это центр коррупции, тормоз реформ в Украине, могут оказаться для политического режима Порошенко пагубными.

Реакция на гибель экс-народного депутата Ирины Бережной вновь показала пропасть между "двумя Украинами", огромный заряд ненависти, непримиримость…

РИА Новости Украина Евгений Котенко Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной

– Я уже говорил о готтентотской морали украинцев. Суть этой морали такова: "если патриот съел "ватника", это хорошо, это патриотический акт", этому найдут высокие мотивы. А если патриот оказывается съеден "ватником" – это злодейство, преступление. И эта готтентотская мораль разъедает моральные принципы, разъедает общество.

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На ситуации со смертью Ирины Бережной мы наглядно увидели, что дно в очередной раз пробито. Что страна в моральном плане оказалась за гранью добра и зла. Поэтому Бог этим людям судья, но как правило за такие вещи обществу рано или поздно придется заплатить очень высокую цену. Потому что там, где стираются моральные границы дозволенного, как правило – жди беды.

Сообщается, что НАБУ задержало 6 причастных к хищению средств, выделенных на строительство "Стены". При этом сама "Стена" была ярким имиджевым проектом Яценюка. Задержания говорят о конфликте в высших кабинетах власти?

– Это пока тоже ход конем в этой ситуации. Ни для кого не секрет, что проект "Стена" имел две ключевые цели: большой политический пиар Яценюка и распил. И задержав стрелочников, наглядно показывают, что этот процесс может получить продолжение – с выходом на куда более весомые фигуры. Очевидно, развязку этого дела мы увидим осенью.

Но уже выделены очередные 500 миллионов на этот проект. Понятно, что назвав банальные инженерные работы по оборудованию границы "Европейским валом", "Стеной", это был большой пиар. Но как правило если потом реализованное не соответствует ожиданиям, это рикошетом бьет по репутации, а тем более если по ходу вскрываются такие масштабные злоупотребления и воровство на всем этом, то такой бумеранг тоже может весьма болезненно ударить по тем, кто стоял у истоков этого проекта.