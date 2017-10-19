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    Интервью

    Абитуриент-2018: что нужно знать

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    Чтобы граждан Украины лечили квалифицированные специалисты с надлежащей подготовкой, требования для вступления на медицинские специальности ужесточили, подчеркнул директор департамента высшего образования МОН Олег Шаров.
    Олег Шаров
    Олег Шаров / Facebook

    РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

    Стали известны правила приема абитуриентов в вузы в 2018 году. Их уже утвердило Министерство образования и науки. Итак, желающие поступить в университеты смогут подавать семь заявлений на четыре специальности на место государственного и регионального заказа. При этом количество заявлений на контракт ограничено не будет.

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    Узнать, кто прошел на бюджет, абитуриенты смогут первого августа — в этот день обнародуют рейтинговый список с указанием рекомендованных к зачислению.

    Обо всех изменениях грядущей вступительной кампании в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал директор департамента высшего образования Министерства образования и науки Олег Шаров.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Окрім перерахованих, які ще нововведення для вступу у ВНЗ у 2018?

    – Чесно кажучи, кількість змін порівняно невелика. Потрібно сказати, що у 2018 році буде централізовано встановлено переліки конкурсних предметів. Попередні два роки встановлювали самостійно вищі навчальні заклади. 

    У цьому році за рекомендацією вищих навчальних закладів, за рекомендацією комітету ВР з науки та освіти, МОН повернулось до практики централізованого встановлення переліку конкурсних предметів, і він встановлений для кожної спеціальності, встановлений перший предмет є обов’язковим — українська мова та література, другий предмет визначений однозначно, і третій предмет — визначений на вибір одного з двох.

    Богдан Яременко
    Facebook Богдана Яременко
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    У 2018 році абітурієнти, що вступають на основі повної загальної середньої освіти на денну та заочну форми навчання, будуть подавати заяви тільки в електронній формі. Чому? 

    – Це вже діє не перший рік, це діяло в 2016, 2017 році. Якщо комусь з абітурієнтів складно подати заяву в електронній формі, їм можна приходити в приймальну комісію будь-якого навчального закладу, де йому допомагають подати заяву в електронній формі. 

    Це не є складно, він може подавати таким чином як самостійно, так і за допомогою приймальної комісії, але заяву подає сам вступник і подає відразу централізовано в базу. 

    Міністерство освіти і науки України ввело мінімальний бал для вступу на медичні спеціальності в 150 балів з усіх предметів зовнішнього незалежного оцінювання. Розкажіть про це докладніше. 

    – 150 балів з другого і третього предмету, другий предмет – біологія, третій предмет – на вибір вступника – хімія або математика, і це стосується лише трьох лікарських спеціальностей – стоматологія, хіругія і педіатрія. 

    Чому вирішили ввести такі обмеження? Що це має дати?

    Студенты. Архивное фото
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    – Це дуже важлива, принципова позиція МОЗ, яке відчуває свою відповідальність за те, щоб громадян України лікували кваліфіковані фахівці з належною підготовкою, і таким чином воно формулює вхідні вимоги до того, хто може бути підготовлений на гарного лікаря в Україні. 

    Наступного року буде мінімальний бал, нижче якого не можна буде до вишу вступати?

    – Такий мінімальний бал є 100 балів, оскільки якщо людина не має 100 балів, то вона не склала ЗНО, і тоді, звичайно, не може вступати до жодного вищого навчального закладу. 

    Ще якісь є нюанси вступної кампанії наступного року, про які обов’язково треба знати?

    – У вступної кампанії змін буде порівняно небагато, уточнено механізми застосування регіонального, галузевого і сільського коефіцієнту і широкий конкурс розповсюджено на педагогічні спеціальності за певними винятками, а також на журналістику, і в низці спеціальностей із спеціалізації творчої конкурси замінені на творчі заліки. 

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    Ухвалена освітня реформа. Відповідно до цього мають звідкись прийти вчителі, навчені працювати в рамках цієї реформи. Зміни у викладанні в вишах педагогічних заплановані?

    Студенты. Архивное фото
    Украинское фото
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    – Зараз міністерство опрацьовує проект концепції реформи педагогічної освіти, ця концепція повинна пройти в межах цього року громадське обговорення і вже почати погоджуватись, так що, думаю, нас в листопаді чекає публічне обговорення проекту цієї концепції. 

    Звичайно, в ній закладається достатньо велика кількість різних змін, що стосується педагогічної освіти, сучасний стан педагогічної освіти, звичайно, не може задовольнити міністерство в контексті підготовки вчителів для реалізації програми нової української школи. 

    Напомним, принятие закона об образовании — огромное достижение, поскольку он открывает путь для дальнейших позитивных изменений в реформе образования, считают советник министра образования Оксана Макаренко и директор школы №148 г. Киева Сергей Горбачев.

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