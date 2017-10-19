Абитуриент-2018: что нужно знать

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Стали известны правила приема абитуриентов в вузы в 2018 году. Их уже утвердило Министерство образования и науки. Итак, желающие поступить в университеты смогут подавать семь заявлений на четыре специальности на место государственного и регионального заказа. При этом количество заявлений на контракт ограничено не будет.

Узнать, кто прошел на бюджет, абитуриенты смогут первого августа — в этот день обнародуют рейтинговый список с указанием рекомендованных к зачислению.

Обо всех изменениях грядущей вступительной кампании в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал директор департамента высшего образования Министерства образования и науки Олег Шаров.

(текст публикуется на языке оригинала)

Окрім перерахованих, які ще нововведення для вступу у ВНЗ у 2018?

– Чесно кажучи, кількість змін порівняно невелика. Потрібно сказати, що у 2018 році буде централізовано встановлено переліки конкурсних предметів. Попередні два роки встановлювали самостійно вищі навчальні заклади.

У цьому році за рекомендацією вищих навчальних закладів, за рекомендацією комітету ВР з науки та освіти, МОН повернулось до практики централізованого встановлення переліку конкурсних предметів, і він встановлений для кожної спеціальності, встановлений перший предмет є обов’язковим — українська мова та література, другий предмет визначений однозначно, і третій предмет — визначений на вибір одного з двох.

У 2018 році абітурієнти, що вступають на основі повної загальної середньої освіти на денну та заочну форми навчання, будуть подавати заяви тільки в електронній формі. Чому?

– Це вже діє не перший рік, це діяло в 2016, 2017 році. Якщо комусь з абітурієнтів складно подати заяву в електронній формі, їм можна приходити в приймальну комісію будь-якого навчального закладу, де йому допомагають подати заяву в електронній формі.

Це не є складно, він може подавати таким чином як самостійно, так і за допомогою приймальної комісії, але заяву подає сам вступник і подає відразу централізовано в базу.

Міністерство освіти і науки України ввело мінімальний бал для вступу на медичні спеціальності в 150 балів з усіх предметів зовнішнього незалежного оцінювання. Розкажіть про це докладніше.

– 150 балів з другого і третього предмету, другий предмет – біологія, третій предмет – на вибір вступника – хімія або математика, і це стосується лише трьох лікарських спеціальностей – стоматологія, хіругія і педіатрія.

Чому вирішили ввести такі обмеження? Що це має дати?

– Це дуже важлива, принципова позиція МОЗ, яке відчуває свою відповідальність за те, щоб громадян України лікували кваліфіковані фахівці з належною підготовкою, і таким чином воно формулює вхідні вимоги до того, хто може бути підготовлений на гарного лікаря в Україні.

Наступного року буде мінімальний бал, нижче якого не можна буде до вишу вступати?

– Такий мінімальний бал є 100 балів, оскільки якщо людина не має 100 балів, то вона не склала ЗНО, і тоді, звичайно, не може вступати до жодного вищого навчального закладу.

Ще якісь є нюанси вступної кампанії наступного року, про які обов’язково треба знати?

– У вступної кампанії змін буде порівняно небагато, уточнено механізми застосування регіонального, галузевого і сільського коефіцієнту і широкий конкурс розповсюджено на педагогічні спеціальності за певними винятками, а також на журналістику, і в низці спеціальностей із спеціалізації творчої конкурси замінені на творчі заліки.

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Ухвалена освітня реформа. Відповідно до цього мають звідкись прийти вчителі, навчені працювати в рамках цієї реформи. Зміни у викладанні в вишах педагогічних заплановані?

– Зараз міністерство опрацьовує проект концепції реформи педагогічної освіти, ця концепція повинна пройти в межах цього року громадське обговорення і вже почати погоджуватись, так що, думаю, нас в листопаді чекає публічне обговорення проекту цієї концепції.

Звичайно, в ній закладається достатньо велика кількість різних змін, що стосується педагогічної освіти, сучасний стан педагогічної освіти, звичайно, не може задовольнити міністерство в контексті підготовки вчителів для реалізації програми нової української школи.

Напомним, принятие закона об образовании — огромное достижение, поскольку он открывает путь для дальнейших позитивных изменений в реформе образования, считают советник министра образования Оксана Макаренко и директор школы №148 г. Киева Сергей Горбачев.