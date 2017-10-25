Из Херсона: готовы работать хоть официантами, но заберите нас в ЕС!

РИА Новости Украина

Новокаховчанин Максим Полулях рассказывает о своем опыте работы в Польше: "Решился на такой шаг, так как в Украине зарплата не соответствует реальности! Да и условий в нашей стране для молодого специалиста, мягко говоря, нет. Планирую ли ехать снова? Возможно".

25-летний парень окончил Бериславский медицинский колледж. В Украине, а точнее в пределах родной Херсонщины работал по специальности несколько лет. Как фельдшер выезжал в карете скорой помощи на вызовы, а далее использовал навыки массажиста в курортный сезон. Да и этим летом сполна отработал в Лазурном. И если же на берегу Черного моря заработок – достойный, то доход медицинского работника не давал возможностей для полноценной жизни. Понимание этого и подтолкнуло Максима отправится в Польшу, как говорится, "на заработки", тем более, что у его друга имеется многолетний опыт работы в соседней стране, пишет Юлия Соломахина.

В Польше новокаховчанин работал четыре месяца на складах гипермаркетов Auchan. Название его должности/профессии – комплектовщик товара. Максим рассказывает: "Условия труда меня полностью устроили. Работали по 10-12 часов, но каждые пару часов был небольшой перерыв, выдавали спец одежду".

Херсонские вести Опыт работы украинца на складах гипермаркетов Auchan в Польше

Оклад украинца на складах гипермаркета составлял 10 злотых в час чистыми на руки. По словам нашего героя, ставка неплохая, да и отношение со стороны начальства тоже радовало.

"… если ты старательно выполняешь свои функциональные обязанности и проявляешь себя положительно, тогда проблем нет никаких. Да и в целом к украинцам относились довольно неплохо там, где я работал. Но скажу одно, что мне с рабочим местом повезло. Да, было нелегко, особенно первое время, но со временем все стало на свои места и все наладилось", – объясняет Максим.

И в конце добавил, что проживание сотрудников и трансфер до место работы оплачивала фирма. Питался каждый самостоятельно, но полученных денег хватало вполне. Ехали же заработать, а не проесть.

Фактически, наш герой сменил не только страну-работодателя, но и профессию, т.е. то, что называется "работать не по специальности". Но потенциальные польские эмплоеры зачастую настроены заполучить сертифицированного электрика, сварщика, строителя, слесаря или, к примеру, пекаря, швею за небольшую ставку.

О рекрутинговых агентствах в Херсоне…

На сегодня, кроме государственной Биржи труда или Центра занятости, в Херсоне насчитываются десятки рекрутинговых фирм. Десятилетиями усилия подобных компаний были направлены на трудоустройства моряков.

Но вместе с ним значительную нишу по предоставлению услуг поиска работы в странах Европейского Союза составляют различные агентства. К таким относится EuroStar, Start Now, VisaGrup+, Work&Joy, Ustaff. Так, к примеру, на сайте Workinpoland говорится о том, что услугами компании воспользовались и довольны более 1000 украинцев.

Также на сайтах можно найти и среднюю месячную зарплату. В Польше работу повара и строителя оценивают практически одинаково – от 17 тысяч грн в месяц. В Украине "эти профессии" смогут заработают до 8-10 тысяч гривен. И это с учетом всех "халтур".

Херсонские вести Предложения о работе в Польше

Отметим, что по состоянию на 2017 год за границей живет и работает около 7 млн украинцев. И это при том, что по информации экспертов, население Украины существенно сократилось и на сегодня составляет 35 млн человек. Но украинцы и дальше продолжают покидать страну.

В последние годы из-за падения курса гривны, повышение тарифов, существенного подорожание продуктов первой необходимости и отсутствие перспектив, количество украинских мигрантов активно растет, объясняют эксперты. Это же суждение, как мантру, прописывают рекрутинговые сайты в своих новостях и приводят главным аргументом.

Даже, если говорить о наших близких, то давайте подумаем, сколько у Вас в окружении тех, кто ринулся "на заработки" в Польшу или Германию. К примеру, в моей "херсонской семье" таких трое! Дальняя, львовская родня, свой бюджет также формирует благодаря работе в Польше.

Что же касается безвизового режима с ЕС, то украинцы при наличии биометрического паспорта имеют право работать в Польше без рабочей визы. Это также способствует трудовой миграции. Но не стоит забыть, что украинцы все-таки должны иметь все необходимые документы для работы и четко придерживаться польского законодательства. Однако возможен и другой вариант: можно уехать в Польшу по безвизу без разрешения на работу, и уже на месте найти себе место и работать легально, при условии, что ваш эмплоер зарегистрирует заявление о намерении трудоустроить иностранца.

Трудоустройство на местном крупном предприятии…

За необходимым комментарием, почему же украинские специалисты уезжают на работу в соседние страны, в т.ч. и Польшу, мы обратились к директору Херсонского судостроительного завода Василию Федину.

Будучи депутатом облсовета Василий Викторович неоднократно предлагал на бюджетной комиссии предоставить место работы воинам АТО с дальнейшей возможностью их переквалификации, обучения и социализации. Также речь шла и об официальном трудоустройстве, что в нынешних "трудовых реалиях" является большой редкостью. Зарплату, к слову, обещал достойную – от 7 тысяч грн.

В июне 2016 Федин готов был на предприятие взять до 1000 нетрудоустроенных человек, но при условии их переобучения и переквалификации.

"Но один вопрос убедить человека – воина АТО, переучить, предоставить рабочее место и социализировать его после увиденного на Востоке, а другое дело обеспечить жильем. Поэтому в этом вопросе нам необходимо содействие горсовета и депутатов, которые смогут поселить будущих работников в общежития, что находятся на балансе у города", – отметил тогда Федин.

Херсонские вести Василий Федин

Что же касается вопроса, какие специальности востребованы на Херсонской верфи СМГ, Василий Викторович объясняет, на ХСЗ – это сварщики и сборщики. На судостроительном заводе указанным специалистам обещают месячный оклад в размере 7-28 тысяч гривен.

"Средняя зарплата сварщика в августе этого года составила 10 тысяч гривен. Конечно высокую заработную плату получают высокие разряды. Нехватка кадров огромная. К декабрю под реализацию контрактов нам необходимо дополнительно 170 человек квалифицированных сварщиков и сборщиков", – объясняет Федин.

Но если вакансии есть, а заработная плата частично не уступает польской, то почему украинские профессионалы уезжают "на заработки"? По словам Василия Викторовича, для квалифицированного сварщика не составит труда найти более выгодную позицию с окладом в тысячу евро.

"Украинский сварщик едет в Польшу, Германию, Голландию или Финляндию, постольку заработная плата начинается от 1 тысячи евро. Квалифицированные сварщики зарабатывают в разы больше.

К сожалению, попытки украинских верфей получить от европейских заводов европейскую цену упираются в стену. На наши заявления о том, что Украина тоже Европа, соответственно цена должна быть европейской – европейские бизнесмены улыбаются и говорят, что поднимите цену – уйдем в Турцию. В результате, как пример, стоимость 1 кг замены метала в Украине 2 евро, в Турции 2,5 евро, в Европе от 4 до 8 евро за 1 кг. Разница в 2-4 раза", – подытожил Федин.

В поисках светлого будущего…

Именно так объяснила свой выбор уехать в Польшу наша следующая героиня Ольга и, конечно же, поделилась историей. Практически всю свою жизнь молодая женщина прожила в с. Казацкое: там у нее родители и 15-летняя дочь. В родном селе Ольга занималась изготовлением и продажей выпечки, но этого было недостаточно для того, чтобы обеспечить ребенка и гарантировать ей обучение в престижном ВУЗе.

"С девчонками мы оформлялись и ехали через херсонское агентство. Сперва собирались в ресторанную сферу, что мне ближе, так как умею хорошо готовить и не один год зарабатывали этим на жизнь. Но потом нам задурили голову и сказали, что открывается новый завод в городе Лешно по производству текстиля. Ну мы на это предприятие и поехали, но через неделю убегали. Настоящий концлагерь: в 4 утра – подъем, в 6 – тебя везут на работу. Условия жизни – общежитие с комнатами, что называется, "не очень". Естественно обманули и с зарплатой. Обещали одно – получили другое. Но тут скорее винить нужно фирму-посредника. Вышло, что тут украинцы обманули украинцев", – объясняет Ольга.

Ее работа заключалась в упаковке подушек. Звучит легко, но выполнить физически, как оказалось, это сложно.

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"Мой рабочий день длился 12 часов. Все это время на ногах и уже к концу смены я не чувствовала ног, рук и спины. И в придачу ко всему еще и обзывали "курвой". Я себя чувствовала ползучим гадом. Тратить время и гробить здоровье я не хотела и поэтому решила искать альтернативу", – рассказывает наша героиня.

Новую работу искала аналогично через херсонское агентство, но во втором случае повезло больше. Ольга направилась в Сверадув, где уже устроилась в ресторан и приступила к работе на кухне. А через неделю хозяева заведения передислоцировали украинку в свое же кафе, но в курортном городке Кудова-Здруй, что на границе с Чехией.

"Язык и особенности работы начала изучить уже на месте. Моя шефиня оказалась очень хорошим человеком и даже жила со мной неделю, чтобы всему обучить. Она увидела, что я способная и все пошло удачно. Тут я уже второй год и за это время удалось увидеть многое. Отношение разное и все зависит от человека. Но как бы хорошо не случалось, скажу одно, нас используют", – добавила Ольга.

Херсонские вести Опыт работы украинки в ресторане в Польше

По ее словам, если же украинец и решился уехать в Польшу, то должен искать разные варианты и быть готов к трудностям. На сегодня Ольга, имея польские корни, планирует получить карту поляка и перевезти туда свою дочь. В Украину возвращаться не хочет. Скучает только по родным.

Лучше адаптироваться в Польше, чем в Украине?

На украинского сайтах польского трудоустройства пишут: "… условия работы и зарплата в Польше на порядок превосходят украинские. Независимо от степени квалификации, работать в Польше на заводах и фабриках сможет научиться каждый: современное оборудование и опытные наставники помогут быстро адаптироваться даже человеку с минимальным опытом работы. Уровень техники безопасности соответствует всем европейским нормам, поэтому за свое здоровье можно не волноваться…".

Насколько условия работы соответствуют обещанным, судите из истории нашей героини. Но как Максим, так и Ольга заметили, что переезд в другую страну и поиск там работы должен быть осознанным. Легких дорог не будет.

И все же мы видим готовность местных предпринимателей принимать на работу специалистов, которые хотят и могут работать в Украине. И очень грустно, когда квалифицированный врач ухаживает за престарелым немцем, учитель математики трет полы у богатого итальянца, а архитектор или инженер спивается в социальной квартире на задворках Франции.

И в продолжении мысли опубликуем слова заместителя главы общественно совета при ХОГА Алексей Карпенко. Свое мнение об указанной проблеме он оставил на Facebook в сентябре текущего года. Активист обеспокоен тем, что херсонская молодежь массово покидает родную страну. Цель – получать достойные деньги за своей труд и обеспечить нормальную жизнь.

"Молодежь Херсона массово покидает Украину в поисках работы. Думаю, не от хорошей жизни. Отмечу, приезжая работать в другую страну, работаете вы полулегально. Права ваши абсолютно ограничены. Медицинская помощь, гарантия оплаты труда, достойные условия проживания, это не для Вас!", – обращается к молодому поколению Карпенко.

Далее он продолжает "страшно" иллюстрировать реалии заграничного трудоустройства: "Сексуальное рабство, всевозможные аферы с оплатой, ещё можно добавить армию разных гадов и мошенников которые хотят вам "помочь" заработать денег. Кто в раздумьях, напомню, что дома стены греют и лечат. Всем искренне желаю процветания".