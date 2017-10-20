Ученье - свет, а поступление - мрак. Сюрпризы для абитуриентов

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Новации вступительной кампании

Одним из главных нововведений вступительной кампании в следующем году будет фиксированный перечень конкурсных предметов. Так, два предмета для поступления в университеты будут фиксированными, а третий можно будет выбрать из двух альтернативных вариантов. Украинский язык и литература будут обязательными.

Таким образом, перечень конкурсных предметов будет выглядеть так:

Первый предмет — украинский язык и литература (фиксированный)

Второй предмет — профильный (фиксированный)

Третий предмет — на выбор из двух предметов, которые закреплены за каждой отдельной специальностью (альтернативный).

При подаче заявлений абитуриенты смогут использовать сертификаты ВНО как 2018 года, так и 2016, 2017 годов по всем предметам, кроме иностранных языков. Дело в том, что в 2018 году изменится формат проведения тестирования по иностранным языкам: на ВНО по английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам впервые будут тесты двух уровней сложности В1 и В2. Также они будут включать часть "Понимание речи на слух": прослушивание звуковых фрагментов и выполнения задач к ним.

Сертификаты ВНО, конечно, можно будет использовать в любой комбинации.

Еще одно нововведение — количество заявлений, которые сможет подавать поступающий на места государственного и регионального заказа уменьшено с 9 до 7, а подавать их можно будет, как и в этом году, не более чем на 4 специальности. Подача заявлений на контракт не ограничивается.

В условиях приема на 2018 год и остались коэффициенты этого года — региональный, сельский, отраслевой (на них умножаются при поступлении баллы ВНО — Ред.), однако были несколько изменены их величины. Так, региональный коэффициент для вузов Киева будет 1, для вузов в Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской областях, перемещенных высших учебных заведений — 1,04 и в других случаях — 1,02. По версии профильного ведомства, такое новшество повысит привлекательность вузов, однако в рейтингах престижных университетов страны, зачастую, на первых местах — столичные университеты.

Сельский коэффициент также увеличен для поступающих на аграрные специальности — для них он составит 1,05. На другие специальности СК равен 1,02. Им смогут воспользоваться абитуриенты, которые зарегистрированы в селах не менее двух лет до дня завершения подачи заявлений о вступлении и которые получили полное общее среднее образование в учебных заведениях, находящихся на территории сел, в год поступления.

Отраслевой коэффициент, который появился для привлечения абитуриентов на технические специальности, составит 1,02 и, в отличие от 2017 года, будет распространяться также на заявления со второй приоритетностью. Наряду с этим в Украине в этом году технические специальности среди поступающих были не в фаворе.

Также введен минимальный проходной балл на медицинские специальности "стоматология", "медицина", "педиатрия". Минимальная набор по биологии, химии и математике по результатам ВНО для поступления на данные специальности составляет 150 баллов.

На 2018 год также расширен перечень специальностей, которым будет предоставляться особая поддержка. В частности, добавлены специальности "Деревообработка", "Гидротехническое строительство" и часть специализаций специальности "География", касающиеся физической географии.

Прием заявлений и документов начнется 12 июля. Те, кто будут поступать в вузы на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов, смогут подать заявления до 20 июля. Для тех же абитуриентов, которые будут поступать только на основе сертификатов ВНО, подача заявлений будет открыта до 26 июля. Творческие конкурсы будут проходить в несколько сессий с 14 до 26 июля. Вступительные экзамены пройдут с 21 по 26 июля, а собеседования пройдут с 21 до 23 июля включительно.

В следующем году в отдельных случаях появится новая форма вступительного испытания — творческие зачеты, которые вузы могут проводить уже с 1 февраля 2018 и до 26 июля. Творческие зачеты введут вместо творческих конкурсов на некоторые педагогические специальности, журналистику и отдельные специализации дизайна. Это будет этап доконкурсных отбора, во время которого абитуриенты заранее получат возможность подтвердить свои способности. По его итогам поступающие смогут принять участие в конкурсе в разных вузах на основе ВНО.

В 2018 году, абитуриенты, поступающие на основе полного общего среднего образования по дневной и заочной формам обучения, за несколькими исключениями, будут подавать заявления только в электронной форме. Регистрация электронных кабинетов абитуриентов и загрузка в них необходимых документов начнется 2 июля и закончится 25 июля.

Узнать, кто прошел на бюджет, поступающие смогут 1 августа — в этот день обнародуют рейтинговый список с указанием рекомендованных к зачислению. На места государственного и регионального заказа зачисление состоится 7 августа, а за средства физических или юридических лиц — не позднее 30 сентября.

Возникающие проблемы

Директор департамента высшего образования Министерства образования и науки Олег Шаров разъяснил, что практика подачи электронных заявлений в вузы не нова и действовала в 2016-17 годах.

"Если кому-то из абитуриентов сложно подать заявление в электронной форме, им можно приходить в приемную комиссию любого учебного заведения, где ему помогут подать заявление в электронной форме. Это не сложно, он может подавать таким образом как самостоятельно, так и с помощью приемной комиссии, но заявление подает сам абитуриент и подает сразу централизованно в базу", — сказал Шаров в эфире ГС.

По его словам, Министерство образования и науки ввело минимальный бал на три стоматологию, педиатрию и хирургию, так как ведомство чувствует свою ответственность за то, чтобы украинцев "лечили квалифицированные специалисты с надлежащей подготовкой".

Также он добавил, что результаты ВНО в менее 100 баллов закрывают для школьника путь для поступления в вузы.

Напомним, вступительная кампания 2017 года ознаменовалась рядом скандалов из-за проблем в работе электронной системы подачи документов: она постоянно "зависала", теряла данные абитуриентов, заявления иногда вообще пропадали из электронных кабинетов. Также система не «подгружала» нужные абитуриентам справки и аннулировала данные школьников. Во всем обвиняли закупленное государством новое программное обеспечение для электронного формата подачи документов. Дело дошло до того, что абитуриентам разрешили подавать документы в бумажном виде.

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В целом сбой системы затронул не одну тысячу желающих поступить в вузы, однако как будут решать проблему, если она снова возникнет в 2018 году, в министерстве образования не говорят.

Вместе с тем в МОН обещают, что основополагающий принцип вступительной кампании останется прежним — место идет за студентом, и отмечают, что все нововведения не были радикальными.