Закрывать колледжи и техникумы будут на уровне местной власти - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Расходы на стипендии могут уменьшить. Об этом говорится в проекте бюджета образования и науки на следующий год, которое подготовило правительство.

В частности, предусматривается уменьшение расходов на социальные стипендии более чем на треть — с 992 до 630 миллионов гривен, а также уменьшение расходов на академическую стипендию с почти четырех до чуть более трех миллиардов гривен.

Судьбу студенческих стипендий прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы аналитик цента CEDOS Егор Стадный.

Фото из открытых источников Егор Стадный

(текст публикуется на языке оригинала)

Прокоментуйте зменшення видатків на соціальні стипендії. RIA News Антон Уницын | Перейти в фотобанк Языком по школьному образованию: 15 главных тезисов нового закона

— Це дезінформація. Ми такого не писали в своїй статті. Я ще раз наголошую, в нашій статті написано про перенесення видатків на коледжі та технікуми на місцеві бюджети. Журналісти, які гналися за гучними заголовками, і які вирізали з нашої статті якісь окремі вирізки та написали абсолютно дезінформаційний заголовок. Мова про те, що в центральному бюджеті залишаються ВНЗ третього та четвертого рівнів акредитації, на місцеві бюджети переносяться ВНЗ другого і першого рівня акредитації. І відповідно, стипендії так само розходяться між центральним бюджетом і місцевим бюджетом. Тому те, що всі називають скороченням, відбувається перенесення з центрального на місцеві бюджети.

Всі стипендії, які йдуть на місцевий рівень, розподіляються?

— Вони просто будуть фінансуватися з міст обласного значення або ж обласних бюджетів. Відповідно, на який перейде все утримання коледжів і технікумів. Я нагадаю, що мова про те, щоб перевести коледжі та технікуми на місцеві бюджети почалася саме тоді, коли місцеві бюджети почали отримувати додаткові надходження та податки, які там залишалися, у зв'язку з децентралізацією. І про це мова вже третій рік іде. І коли приймали бюджет на 2017 рік, на чинний, сьогоднішній рік, то в перехідних положеннях записали, що з 1 січня 2018 року, нам треба готуватися, що ми переведемо коледжі та технікуми на місцеві бюджети. І зараз, відповідно до цих домовленостей, уряд і подав проект на 2018 рік, в якому записано, що понад 400 закладів — коледжів та технікумів, переводяться саме на місцеві бюджети. Це переважно будуть обласні бюджети та міста обласного значення. Тому що зрозуміло, що випускники коледжів — це не суто парафія певних міст і тим паче, не парафія певних районів. Це більше області мають дивитися на цей ландшафт, на ті потреби ринку праці, які існують на регіональному рівні, і там робити це регіональне замовлення. З цим регіональним замовленням ідуть так само не лише оплата зарплати викладачів, комуналки в цих закладах, але і стипендії так само.

Є можливість того, що на місцях, задля того, аби заощадити, будуть вводити певні нові правила обмеження отримання стипендій?

— Річ в тім, що правила записані в постанові уряду. Відповідно, їх будуть дотримуватися теж на місцях, або це буде порушення законодавства. Є можливий варіант, що уряд не вистоїть і під тиском ВР ми вчергове відтермінуємо це перенесення на місцеві бюджети.

Читайте также — Языковые щепки: Евросоюз возмущен украинским образованием

Але ви думаєте, що Україна дійде в будь-якому разі? РИА Новости Украина Пик конфликта вокруг закона об образовании придется на лето 2018-го - эксперт

— Річ у тім, що це було б логічно до цього дійти, тому що ми перенесли гроші в місцеві бюджети, тому що там залишили податки. Ми знаємо, що є міста, обласні центри, є міста обласного значення, які мають депозити, які зберігають кошти на депозитах. Це, як на мене, я хоча і не фахівець в цьому, але я думаю, що коли місцева влада кошти в шкарпетку складає, то це означає, що вона не досить ефективна. Вона не вкладає ці гроші в розвиток. Нам потрібно добитися того, щоб ці гроші запрацювали. Ми перенесли ці гроші, але повноваження за ними та ці обов'язки досі не дійшли. Нам треба обов'язки перенести. Я не впевнений, чи популізм у ВР, чи він буде подоланий. Тому що ВР буде приймати бюджет у будь-якому випадку. Це пропозиція уряду. Але ми знаємо, що наші депутати дуже сильно залежать від популістичних настроїв населення, і відповідно, від своїх популістичних настроїв. Тому вони вчергове можуть відхилити цю пропозицію. Якщо вони відхиляють це, то усі видатки на коледжі та технікуми, включно зі стипендіями мусять повернутися до центрального бюджету. Тобто там мають бути ті обіцяні 6,3 мільярда гривень загалом всього — і третій-четвертий, і перший-другий рівні акредитації й тоді це буде справедливо. Або є другий варіант, що вони переносяться, популізм буде подоланий, коледжі та технікуми будуть фінансуватися з місцевих бюджетів, і там треба дивитися на подальший розвиток. Тому що місцеві бюджети можуть сказати: гаразд, давайте нам коледжі та технікуми. І треба дивитися в кожній ситуації окремо. Тому що є місцевий бюджет, який думає, що передали, ми закриємо. А є місцеві бюджети, які справді спроможні розвивати та будуть розвивати свою мережу закладів. Тому там треба вже слідкувати в кожному окремому випадку.

По суті таким чином передаються повноваження на місця і на місцях вже буде зрозуміло?

— Ідея взагалі реформи коледжів та технікумів полягає в тому, що це професійна освіта, яка дуже щільно, на відміну від вищої освіти, ще більш щільно, дуже міцно прив'язана до ринку праці, саме місцевого ринку праці. І колись подавався навіть проект про реформу цієї ланки освіти у ВР, де основною ідеєю була так звана Рада на обласному рівні, до якої мали долучатися працівники, точніше, представники роботодавців місцевого рівня, і місцева влада, які б мали виділяти це регіональне замовлення на підготовку кадрів, але якому б втілювали свої потреби, які в них існують на цьому місцевому ринку праці та контролювали би певною мірою якість того, що на виході. А зараз просто це ще ніхто не прийняв, ніхто не реалізував. Ідея висить в повітрі, але за цією передачею на місцевий рівень фінансування стоїть саме така ідея, що там видніше, як і що потрібно зберігати, що потрібно закривати.

Читайте также: "Этноцид и позор". Мир негодует из-за украинского закона об образовании

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман ранее заявил, что размер стипендий в новом году увеличится и это должно мотивировать студентов к успехам в учебе, а также поддержать качество знаний. Вместе с тем, политтехнолог Дмитрий Раимов заявил в эфире Голоса Столицы, что доработка закона об образовании после голосования парламента — нарушение регламента, и позже этот закон могут опротестовать в любом районном суде.