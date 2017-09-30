"Дикий и бессмысленный". Политолог раскритиковал закон об образовании

По мнению Михаила Павлива, цель шумихи вокруг сомнительной инициативы (закона об образовании) вполне очевидна – президент Петр Порошенко готовится к выборам и уже сейчас задабривает право-радикальный электорат.

"Никаких других причин наступления на иные идентичности, которые составляют больше половины страны попросту нет. Ведь из тех 54%, которые проголосовали за Порошенко в 2014-м, году не осталось почти никого. Президент растерял электорат, который привел его к победе, и теперь ему нужен новый, чтобы просто попасть во второй тур. Этот новый электорат Банковая может найти только на правом фланге украинского политикума", – сказал Павлив в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

В понедельник президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает Конституцию и международные обязательства Киева.

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