Пик конфликта вокруг закона об образовании придется на лето 2018-го - эксперт

"Наиболее острая фаза внутриполитического противостояния в Украине из-за принятия языкового закона произойдет летом 2018 года. Когда четыреста тысяч учеников, которые сегодня обучаются на языке национальных меньшинств будут лишены этого права… Между тем, по данным ученых, которые занимаются детским образованием, обучение ребенка не на родном языке снижает его интеллектуальные способности, его будущую социальную успешность. Именно поэтому образование детей на родном языке настолько важно для всего мира. Сегодня две трети стран Евросоюза гарантируют обучение на родном языке. Ни в одной стране Европы нет запрета на обучение на родном языке. У нас же это запрещается не только в государственных школах, но даже в частных", — Бортник заявил в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина.

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В понедельник президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает Конституцию и международные обязательства Киева.