Скандал с законом об образовании: все решают блюдолизы - Спиридонов

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В украинском и международном сообществе не утихают дискуссии по поводу нового закона об образовании, принятого Верховной Радой и уже подписанного президентом Петром Порошенко.

Закон ранее вызвал шквал критики из-за нормы о языке обучения, согласно которой дети нацменьшинств будут учиться в старших классах исключительно на украинском языке. В правительствах Венгрии и Румынии заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине.

Президент Румынии Клаус Йоханнис из-за принятого закона отменил запланированный на октябрь визит в Украину. Сообщалось также, что Венгрия может отозвать своего посла в Украине. Страна обратилась к ООН, ОБСЕ, Совету Европы и намерена доказывать, что Украина нарушила свои международные обязательства и внутреннее законодательство.

Негативно восприняли новый закон и в России. Госдума РФ приняла заявление о "недопустимости нарушения фундаментального права коренных народов и национальных меньшинств Украины обучаться на родных языках": депутаты считают, что скандальный закон станет "актом этноцида русского народа" в Украине.

В то же время в Министерстве образования Украины заявили, что одобренная Радой редакция статьи 7 закона об образовании "соответствует Конституции Украины и ратифицированной Украиной Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств". В ведомстве считают, что расширение преподавания на государственном языке в школах с языками национальных меньшинств обусловлено необходимостью помочь детям лучше овладеть украинским языком и получить качественное образование.

Читайте также: Война за власть достигла пика. Эксперты подвели итоги недели

Глава Минобразования Украины Лилия Гриневич заявила о намерении направить закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию. По ее словам, заключение экспертов может быть уже к концу осени.

Политэксперт Николай Спиридонов отметил, что международный скандал, который разгорелся после принятия закона о высшем образовании, не затихает, а разгорается с новой силой.

Он напомнил, что правительство Венгрии решило блокировать все дальнейшие решения Евросоюза, направленные на сближение ЕС с Украиной, а министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал решение Порошенко подписать скандальный закон «позорным» и заявил, что оно является "далеким от Европы, ведь был сделан огромный шаг в обратном направлении".

Facebook Николая Спиридонова Закон об образовании. Комментарий Николая Спиридонова

"Закон об образовании подписывать не нужно. Он слишком скандальный и антисоциальный. Очень жаль, что власть закрыла уши и не слышит независимых политических аналитиков. Всё решают советники и блюдолизы, которые находятся "возле тела", — отметил эксперт на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее политический аналитик Дмитрий Корнейчук назвал причины, по которым Порошенко подписал резонансный закон.