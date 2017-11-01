В вузах процветает взяточничество и плагиат - замминистра образования

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Максимальная сумма взятки, которую требуют в киевских вузах, составляет 5 тысяч долларов. Такую цифру называет прокурор Киева Роман Говда. В целом же, по его словам, суммы взяток в столичных университетах колеблются от 100 долларов до 5 тысяч.

В основном требуют взятки за снятие задолженности и восстановление в учебе, при сдаче экзаменов, защите курсовых и дипломных работ. При этом, по словам Говды, требуют деньги не только преподаватели и лаборанты, но и начальство — руководители и замруководителей вузов.

Ситуацию со взяточничеством в учебных заведениях в эфире радиостанции Голос столицы прокомментировал первый замминистра образования Владимир Ковтунец.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які заходи зараз приймає Міносвіти для того, щоб знизити рівень корупції у вишах?

— Повноваження правоохоронних органів і міністерств — абсолютно різні. Ми створюємо правила гри, створюємо систему, в якій мінімізуються корупційні ризики. А правоохоронні органи повинні виявляти, і ми будемо реагувати на факти, які виявлені, і ректори, які допускають масові такі явища… Поки що я не можу сказати, що в нас по Києву чи по Україні такі масові явища. Звичайно, будем таких ректорів міняти.

Хотілося б розуміти, які саме це схеми, які можуть знизити корупцію?

— Значить, перше — на вступі практично мінімізована корупція через ЗНО. По-друге, ми мали достатньо інформації про те, що є корупційні прояви при вступі у магістратуру. Нинішнього року ми провели вступ в магістратуру права через ЗНО. Результати — вражаючі. Я думаю, що в майбутньому студенти не підуть на бакалаврські програми, де випускники не змогли пройти ЗНО і не вступили в магістратуру, відповідно, не зможуть обіймати серйозні правничі професії. Наступного року ми розширюємо перелік ЗНО для вступу в магістратуру. Попереду в нас ще один важливий крок, ми через якийсь час запровадимо загальнодержавні кваліфікаційні іспити для деяких спеціальностей. Це буде, очевидно, медицина і право. І розглядаємо і інші спеціальності. Тобто диплом випускник магістратури отримає тільки тоді, коли пройде загальнодержавні кваліфікаційні іспити. В таких умовах давати хабарі викладачеві за фальшиві оцінки буде неможливо.

Якщо говорити про керівників вишів, чи багато взагалі було корупційних випадків?

— Ні, ми таких випадків практично не маємо. З боку ректорів інші дисциплінарні порушення трапляються. Але корупційних прикладів ми не маємо. Ті приклади, які назвав прокурор Києва, це стосується не вищої освіти, це стосується Академії наук, Академії педагогічних наук. По Києву інший приклад названий. Це зовсім інші порядки, це асистент одного з університетів. Що стосується областей, то на контролі є один університет, де за літо було два факти затримання. Але сам факт затримання ще ні про що не говорить. Будуть судові рішення, будуть встановлені юридичні факти, ректор буде відповідати за те, що не забезпечив належним чином роботу університету.

На час розслідування відстороняються ректори і керівники вишів?

— Якщо провадження ведеться проти ректора, і ректор є обвинуваченим, звичайно, він відстороняється від виконання обов'язків. В нас таких випадків немає.

За що найчастіше вимагають зараз хабарі за Вашою інформацією?

— Ми можемо говорити про соціологію. Я не можу говорити чутками, тому що інколи нам у вуха вносять все, що можна, про своїх недругів і неприятелів. Соціологія говорить, ми регулярно її проводимо, що до цього часу високі корупційні ризики залишаються при переході з бакалаврату в магістратуру. Інколи вимагають гроші за фальшиві оцінки, без складання, без проходження. Дуже складна проблема — це плагіат, академічний плагіат у випускових роботах. І там вже йдуть звинувачення з обох боків.

Тобто плагіат — це одна із болючих проблем?

— Плагіат — це не корупція. Але це — небезпечно, це така річ, яка поки що масово не відторгається суспільством. Плагіат — це те, що вважається прийнятним для більшості наших громадян, як така дрібна крадіжка. І от якщо ми подолаємо плагіат, ми запровадимо принципи академічної доброчесності відповідно до закону, то я думаю, що після того і корупційних дій стане менше.

Читайте также: После реформы образования учителя готовы к стачке

К слову, аналитик Аналитического центра CEDOS Егор Стадный в эфире "ГС" заявил, что новые правила поступления в вузы снизят качество образования медиков. По его словам, внедрение проходного балла для поступления в медицинские ВУЗы также приведет к финансовым убыткам медицинских учреждений.