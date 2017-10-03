Венгрия и Румыния вместе выступят против закона Украины об образовании

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает естественным и нормальным то, что официальные Будапешт и Бухарест совместно выступают против нового закона Украины "Об образовании", передает Радио Свобода.

После встречи с румынским коллегой Теодором Мелешкану в румынском городе Клуже Сиярто заявил, что Венгрия заинтересована в создании и сохранении стратегического контакта с Румынией в этом вопросе, ведь "гораздо лучше создавать истории успеха, чем иметь дело с конфликтами".

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В Украине живет более полумиллиона венгров и румын, и "поэтому также Венгрия и Румыния выступают вместе", заявил министр.

По его мнению, если Верховная Рада законодательно примет инициативы, предложенные парламентской комиссией по вопросам культуры, культурно-образовательные возможности венгерского и румынского меньшинств будут значительно сужены, а "против этого Венгрия и Румыния будут бороться совместно".

Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу в четверг, 28 сентября.

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Как сообщалось, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине.