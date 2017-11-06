На троечку. Что думают украинцы об образовании в стране

При этом только 35,3% респондентов в Украине работают по специальности, правда еще почти 20% нашли себе применение в смежных областях. С одной стороны, чем выше уровень образования, тем большая часть респондентов заявляют о том, что работают по специальности. Однако даже из тех, кто имеет научную степень, по специальности работает лишь половина.

Читайте также: Украинское образование: перекосы чередуются с перегибами

Опрос Active Group показал, что почти половина (43,1%) граждан хотели бы получить высшее образование за рубежом. При этом 33,9% желают обучаться в западных вузах. Но тут стоит обратить внимание на одну интересную особенность: причина желания получить образование на Западе для 35,1% — это возможность остаться там на ПМЖ, а для 29,2% — за границей легче найти работу.