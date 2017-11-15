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    Общество

    Гриневич лично расскажет венграм о достоинствах закона об образовании

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    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии (281)

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    Министр образования Украины посетит Берегово в Закарпатской области, где проведет встречи с учителями и руководителями школ.
    Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич посетит город Берегово в Закарпатской области, чтобы рассказать венгерской общине о новом законе об образовании.

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    Встреча Гриневич с руководителями учебных и образовательных учреждений запланирована на 18 ноября в помещении Береговской районной админстрации. Министр планирует обсуждать с венгерской и словацкой общинами новый закон "Об образовании" и возможные пути его осуществления.

    Ранее министр человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог предлагал Гриневич провести личную встречу, чтобы обсудить образовательную реформу и ее влияние на национальные меньшинства.

    Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине.

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    Ранее премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа.

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