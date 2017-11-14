наверх
14.11.201712:41
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Образование раздора. Раде предложили провести открытые слушания

    Тема:

    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии (279)

    (обновлено: )33061
    По словам Юрия Бойко, "Оппозиционный блок" требует провести открытые парламентские слушания относительно закона об образовании и внести необходимые коррективы в этот закон.
    Верховная рада
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Партия "Оппозиционный блок" предлагает провести в Верховной Раде открытые слушания по закону об образовании, который вызвал резкую критику Венгрии и Румынии, заявил во вторник сопредседатель фракции партии Юрий Бойко.

    Закон Украины
    Сайт президента Украины
    Закон об образовании: международное право Украине не писано

    "Мы требуем, учитывая международный резонанс, провести открытые парламентские слушания относительно закона об образовании и внести необходимые коррективы в этот закон", — заявил Бойко, выступая в Раде.

    В конце сентября президент Петр Порошенко подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает Конституцию и международные обязательства Киева.

    Смотрите также: На троечку. Что думают украинцы об образовании в стране

    Решение Венецианской комиссии по закону об образовании на Украине ожидается в декабре.
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаг Украины и герб России
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Флаг Польши
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Карта распространения кори. Инфографика
    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших
    Миротворцы ООН. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?