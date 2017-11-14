Образование раздора. Раде предложили провести открытые слушания

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Партия "Оппозиционный блок" предлагает провести в Верховной Раде открытые слушания по закону об образовании, который вызвал резкую критику Венгрии и Румынии, заявил во вторник сопредседатель фракции партии Юрий Бойко.

"Мы требуем, учитывая международный резонанс, провести открытые парламентские слушания относительно закона об образовании и внести необходимые коррективы в этот закон", — заявил Бойко, выступая в Раде.

В конце сентября президент Петр Порошенко подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает Конституцию и международные обязательства Киева.

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Решение Венецианской комиссии по закону об образовании на Украине ожидается в декабре.