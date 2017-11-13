Закон об образовании. Венгрия грозит "давить" на Киев - СМИ

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Положительное решение Венецианской комиссии по украинскому закону об образовании не снимет претензий Будапешта к Киеву, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает "Европейская правда".

"В данном контексте мы не будем начинать бесполезную и философски неоднозначную дискуссию о международные стандарты защиты прав меньшинств, ведь это деликатный вопрос", — сказал он "Европейской правде".

Министр подчеркнул, что Венгрия опирается на позицию ЕС, который твердо стоит на заявлениях о том, что уровень прав меньшинств, который уже достигнут и предоставленный, не может быть уменьшен по одной причине.

"Этот уровень можно поднимать, но он никогда не может быть снижен. И неоспоримым фактом является то, что новый закон Украины "Об образовании" представляет собой уменьшение такого уровня в сравнении с предыдущей ситуацией" — заявил премьер Венгрии и добавил, что его не волнует, являются ли корректными заявления Украины о том, что она придерживается международных стандартов.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. По данным СМИ, премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа.