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    Аналитика и комментарии

    100 грамм филе. Мясо стало на вес золота

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    (обновлено: )25811
    Мясо становится для украинцев деликатесом, который не по карману. Цены растут каждую неделю, а продажи падают. Только с начала года мясная корзина подорожала на треть, а к Новому году, по прогнозам, цены вырастут еще до 20%.
    Продажа мяса
    Associated Press Sergei Chuzavkov

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Есть два способа побороть рост цен на продукты

    Украинцам мясо и сало становятся не по карману. Лишь с начала года цены выросли на треть, поэтому многие стали отказываться от мясных продуктов. Продавцы жалуются: из-за подорожания продажи упали в три раза!

    Вместе с тем, прогнозы экспертов неутешительные: к Новому году цены на мясо вырастут еще до 20%. 

    Исключением стала лишь гречка, которая подешевела на четверть. Сахар, яйца и масло остались почти по тем ж ценам, а вот украинские фрукты дорожают быстрее африканских бананов. 

    Деликатес не по карману

    Лишь с начала года индекс "мясной корзины потребителя" в Украине вырос на 34%. По словам главы Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, все виды мяса подорожали более чем на 27%: сало — на 67%, свинина — на 37%, говядина и курятина — на 27%.

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    За 10 месяцев свинина и сало прибавили в цене по 27 гривен за кг, говядина – 24 гривны, колбаса вареная – 14 гривен, а курица — 11гривен. Теперь килограмм говядины с костью можно купить в среднем за 112 гривен, свинины — по 100 гривен, сала — по 68 гривен, недорогой варенной колбасы — по 75 гривен, а курицы — по 54 гривен. 

    Что касается в целом стоимости мясной корзины, то по состоянию на 10 ноября она стоила 409 гривен за килограмм, тогда как на начало года — 306 гривен. 

    По прогнозам, к Новому году цены на мясо и молоко вырастут еще до 20%.

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    "В Украине  продолжит дорожать молоко и мясо, уже в декабре цены на них вырастут от 10 до 20%. Также продолжат дорожать овощи. Только в октябре текущего года борщевой набор по сравнению с прошлым годом вырос на 160-170%", — заявил ГолосUA глава  Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Томич

    В тоже время, по его прогнозам, в Украине останется стабильной цена на крупы, а гречка даже подешевеет на 10-20%.

    Причины роста цен

    Среди причин резкого роста цен на мясо, эксперты называют: низкое поголовье скота и свиней в Украине, сокращение объемов их реализации, а также эпидемии АЧС.

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    По словам экспертов продовольственных рынков, сейчас в Украине самое низкое поголовье крупного рогатого скота и свиней, поэтому дорожает не только мясо, но и производные продукты животноводства – молоко и кисломолочные продукты. 

    Кроме того, в 2017 году в Украине значительно сократился сбыт свиней и реализация свинины. 

    "Большинство заготовителей была вынуждены сократить объемы недельных заказов на живца свиней убойных кондиций на 25-30% в связи с очень слабой реализацией. По их оценкам сбыт свинины сейчас не сопоставим ни с предыдущими осенними месяцами, ни с аналогичным периодом прошлого года…", – сообщают в Ассоциации свиноводов Украины. 

    Ударила по поголовью крупного рогатого скота и свиней также эпидемия АЧС. 

    Всего, по дaнным Госпродпотребслужбы в Укрaине из-за эпидемии уже уничтоже более 26 тысяч свиней.

    С 2016 года в Украине уничтожили почти 78 тыс. голов свиней из-за АЧС. Вместе с тем, по итогам 2016 фермеры не получили около 40% компенсаций за указанную болезнь животных.

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    В лидерах, но…

    Пока темпы роста цен на продукты неприятно шокируют украинцев и бьют в разы все повышения пенсий и зарплат.  

    Украина даже стала лидером по повышению  цен на продукты среди стран Европы. За год потребительская корзина украинцев подорожала более чем на 15%.

    И это при том, что еще в начале года власти обещали  рост инфляции до 8–10%, однако в сентябре она достигла 16,4, а по итогам года может составить 12%.

    Потолок роста цен на продукты в Украине еще впереди — Дорошенко
    Канал РИА Новости Украина
    Потолок роста цен на продукты в Украине еще впереди — Дорошенко

    Больше всего в этом году подорожали рыба, сало, мясо, колбасы, мягкий сыр и сливочное масло – по подсчетам экспертов, рост цен на эти категории продуктов составил от 10 до 45%. По сравнению с ноябрем прошлого, 2016-го, года, в цене прибавили и овощи. Капуста, лук, морковь, свекла стали дороже на 50%, а картофель – на 20%.

    Также лидером подорожания стало сало. По данным Госстата, цена на национальный продукт выросла на 67%, свинина прибавила 47% стоимости, говядина выросла на 34%.

    Лишь на 15% подешевели куриные яйца и гречка. 

    По материалам из открытых источников интернет 

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