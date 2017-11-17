100 грамм филе. Мясо стало на вес золота

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Украинцам мясо и сало становятся не по карману. Лишь с начала года цены выросли на треть, поэтому многие стали отказываться от мясных продуктов. Продавцы жалуются: из-за подорожания продажи упали в три раза!

Вместе с тем, прогнозы экспертов неутешительные: к Новому году цены на мясо вырастут еще до 20%.

Исключением стала лишь гречка, которая подешевела на четверть. Сахар, яйца и масло остались почти по тем ж ценам, а вот украинские фрукты дорожают быстрее африканских бананов.

Деликатес не по карману

Лишь с начала года индекс "мясной корзины потребителя" в Украине вырос на 34%. По словам главы Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, все виды мяса подорожали более чем на 27%: сало — на 67%, свинина — на 37%, говядина и курятина — на 27%.

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За 10 месяцев свинина и сало прибавили в цене по 27 гривен за кг, говядина – 24 гривны, колбаса вареная – 14 гривен, а курица — 11гривен. Теперь килограмм говядины с костью можно купить в среднем за 112 гривен, свинины — по 100 гривен, сала — по 68 гривен, недорогой варенной колбасы — по 75 гривен, а курицы — по 54 гривен.

Что касается в целом стоимости мясной корзины, то по состоянию на 10 ноября она стоила 409 гривен за килограмм, тогда как на начало года — 306 гривен.

По прогнозам, к Новому году цены на мясо и молоко вырастут еще до 20%.

"В Украине продолжит дорожать молоко и мясо, уже в декабре цены на них вырастут от 10 до 20%. Также продолжат дорожать овощи. Только в октябре текущего года борщевой набор по сравнению с прошлым годом вырос на 160-170%", — заявил ГолосUA глава Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Томич.

В тоже время, по его прогнозам, в Украине останется стабильной цена на крупы, а гречка даже подешевеет на 10-20%.

Причины роста цен

Среди причин резкого роста цен на мясо, эксперты называют: низкое поголовье скота и свиней в Украине, сокращение объемов их реализации, а также эпидемии АЧС.

По словам экспертов продовольственных рынков, сейчас в Украине самое низкое поголовье крупного рогатого скота и свиней, поэтому дорожает не только мясо, но и производные продукты животноводства – молоко и кисломолочные продукты.

Кроме того, в 2017 году в Украине значительно сократился сбыт свиней и реализация свинины.

"Большинство заготовителей была вынуждены сократить объемы недельных заказов на живца свиней убойных кондиций на 25-30% в связи с очень слабой реализацией. По их оценкам сбыт свинины сейчас не сопоставим ни с предыдущими осенними месяцами, ни с аналогичным периодом прошлого года…", – сообщают в Ассоциации свиноводов Украины.

Ударила по поголовью крупного рогатого скота и свиней также эпидемия АЧС.

Всего, по дaнным Госпродпотребслужбы в Укрaине из-за эпидемии уже уничтоже более 26 тысяч свиней.

С 2016 года в Украине уничтожили почти 78 тыс. голов свиней из-за АЧС. Вместе с тем, по итогам 2016 фермеры не получили около 40% компенсаций за указанную болезнь животных.

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В лидерах, но…

Пока темпы роста цен на продукты неприятно шокируют украинцев и бьют в разы все повышения пенсий и зарплат.

Украина даже стала лидером по повышению цен на продукты среди стран Европы. За год потребительская корзина украинцев подорожала более чем на 15%.

И это при том, что еще в начале года власти обещали рост инфляции до 8–10%, однако в сентябре она достигла 16,4, а по итогам года может составить 12%.

Больше всего в этом году подорожали рыба, сало, мясо, колбасы, мягкий сыр и сливочное масло – по подсчетам экспертов, рост цен на эти категории продуктов составил от 10 до 45%. По сравнению с ноябрем прошлого, 2016-го, года, в цене прибавили и овощи. Капуста, лук, морковь, свекла стали дороже на 50%, а картофель – на 20%.

Также лидером подорожания стало сало. По данным Госстата, цена на национальный продукт выросла на 67%, свинина прибавила 47% стоимости, говядина выросла на 34%.

Лишь на 15% подешевели куриные яйца и гречка.

По материалам из открытых источников интернет