наверх
11.10.201711:06
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    В Украине существенно подорожали яйца и мясо

    (обновлено: )50361
    По словам Алексея Дорошенко, сентябрь стал месяцем существенного подорожания мяса и яиц. Он добавил, что сало подорожало в сентябре на 8,7 гривны за килограмм, сливочное масло - на 5 гривен, говядина - на 3,2 гривны, а яйца и вареная колбаса - на 2,5 гривны.
    Яйца
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Более 65% социальных продуктов питания подорожали в сентябре, существенно выросли в цене мясо и яйца, сообщил генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

    Автозаправочная станция. Архивное фото
    УНИАН
    Цены на бензин бьют все рекорды. Что дальше?

    "Сентябрь, как и прогнозировалось нашими экспертами, стал месяцем существенного подорожания мяса и яиц. Всего за месяц стали дороже более 65% так называемых социальных продуктов питания", — написал он на своей странице в Facebook.

    Смотрите также: Бешеные цены — лидеры подорожания среди продуктов

    По его словам, сало подорожало в сентябре на 8,7 гривны за килограмм, сливочное масло — на 5 гривен, говядина — на 3,2 гривны, яйца и вареная колбаса — на 2,5 гривны, свинина, куриные тушки — на 1,5 гривны.

    Дорошенко также добавил, что на конец месяца килограмм сала в среднем по Украине стоил 60 гривен, сливочное масло — 149,2 гривны, говядина — 111,2 гривны, яйца — 19,4 гривны за 10 штук, колбаса вареная — 72,7 гривны, свинина — 102,9 гривны, куриные тушки — 55,4 гривны, сыр жирностью 9% — 96,1 гривны.

    При этом, как отмечает эксперт, в сентябре подорожала гречка и овощи.

    Алексей Дорошенко/Facebook, 9 октября 2017

    Ранее Дорошенко сообщал о значительно подорожании сала и сливочного масла в стране с начала осени.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Жители Барселоны в ожидании оглашения парламентом итогов референдума о независимости Каталонии
    Европейский сепаратизм. Пауза в независимости Каталонии
    Надежда Савченко и закон о реинтеграции Донбасса. Видео
    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
    Украинская делегация на встрече с Венецианской комиссией
    Реформа образования: необратимые последствия
    Пенсионерка в Украине. Архивное фото
    Пенсионная реформа: суть и скрытое