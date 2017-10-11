В Украине существенно подорожали яйца и мясо

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Более 65% социальных продуктов питания подорожали в сентябре, существенно выросли в цене мясо и яйца, сообщил генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Сентябрь, как и прогнозировалось нашими экспертами, стал месяцем существенного подорожания мяса и яиц. Всего за месяц стали дороже более 65% так называемых социальных продуктов питания", — написал он на своей странице в Facebook.

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По его словам, сало подорожало в сентябре на 8,7 гривны за килограмм, сливочное масло — на 5 гривен, говядина — на 3,2 гривны, яйца и вареная колбаса — на 2,5 гривны, свинина, куриные тушки — на 1,5 гривны.

Дорошенко также добавил, что на конец месяца килограмм сала в среднем по Украине стоил 60 гривен, сливочное масло — 149,2 гривны, говядина — 111,2 гривны, яйца — 19,4 гривны за 10 штук, колбаса вареная — 72,7 гривны, свинина — 102,9 гривны, куриные тушки — 55,4 гривны, сыр жирностью 9% — 96,1 гривны.

При этом, как отмечает эксперт, в сентябре подорожала гречка и овощи.

Алексей Дорошенко/Facebook, 9 октября 2017

Ранее Дорошенко сообщал о значительно подорожании сала и сливочного масла в стране с начала осени.