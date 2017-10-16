Корнейчук о подорожании продуктов: барыги рисуют любые наценки

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

С начала сентября в Украине подорожали более 65% социальных продуктов питания, существенно выросли в цене мясо и яйца. Сало подорожало в минувшем месяце на 8,7 гривны за килограмм, сливочное масло — на 5 гривен, говядина — на 3,2 гривны, яйца и вареная колбаса — на 2,5 гривны, свинина, куриные тушки — на 1,5 гривны.

На конец месяца килограмм сала в среднем по Украине стоил 60 гривен, сливочное масло — 149,2 гривны, говядина — 111,2 гривны, яйца — 19,4 гривны за 10 штук, колбаса вареная — 72,7 гривны, свинина — 102,9 гривны, куриные тушки — 55,4 гривны, сыр жирностью 9% — 96,1 гривны.

При этом в сентябре подорожала гречка и овощи. Так, цены на тепличные огурцы и томаты в течение последних дней выросли почти на 25-30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена тепличного огурца на площадках оптовых рынков достигла 18-21 грн/кг, а помидор подорожал до 18-24 грн/кг. Также импортеры пока только наблюдают за уверенным ростом цены на внутреннем рынке и не торопятся массово завозить огурец и томат из Турции. Такую сдержанную позицию трейдеры объясняют относительно высокими ценами в самой Турции, к тому же пока сохраняются риски, связанные с валютными колебаниями в самой Украине.

В целом же, с начала года свинина и говядина подорожали в среднем на 44 и 45%, хлеб — на 15%, капуста — на 48%, а морковь — на 84%.

Глава Кабмина Владимир Гройсман объяснил рост цен на продукты питания в стране ростом объема экспорта.

"Я не вижу сейчас никаких предпосылок для роста цен. У нас был рост на овощи, фрукты, потому что в стране не было урожая достаточного. И все это понимают. (…) Второе — мы начали быть страной-экспортером, начали наше продовольствие продавать за границу", — сообщил глава правительства в эфире одного из телеканалов.

Комментируя подорожание мяса, Гройсман напомнил о проблеме африканской чумы, из-за чего начала расти цена.

"Но сейчас мы видим уменьшение цены, например, на свинину. В октябре-ноябре это будет наблюдаться", — заявил премьер, добавив, что задача власти на 2018 год — создать механизмы по увеличению мяса в Украине. "В бюджете мы предполагаем миллиард на поддержку фермерства", — заключил Гройсман.

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, подорожание продуктов в стране абсолютно не связано с ростом объема экспорта, как это заявил премьер-министр.

"Известный "экономист" и почему-то премьер Гройсман сделал очередное гениальное заявление: в Украине растут цены из-за неурожая и увеличения экспорта. Поясните кто-то этому, который "университетов не заканчивал", что цены растут из-за отмены летом Гройсманом госрегулирования на социально важные продукты питания", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

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Он подчеркнул, что на сегодняшний день "каждый барыга, как и их кумиры в Киеве, рисует любую наценку" на продукты питания, чем и объясняется подорожание.

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk Скриншот с сайта Facebook

Напомним, летом вступил в силу закон об отмене государственного ценового регулирования на продовольственные товары и услуги на рынках, одобренный правительством. В Кабмине заявляли, что такое решение упростит процедуру изменения цен в зависимости от ценовых колебаний рынка, что позволит производителям быстрее реагировать на изменения конъюнктуры. Целью данных изменений называлось снижение административного давления на бизнес, устранение избыточного вмешательства государства в экономические процессы, развитие конкуренции и дебюрократизация (дерегулирование) в сфере ценообразования.

Вместе с тем, по мнению экспертов, в следующем году украинцам не стоит ожидать удешевления продуктов питания из-за девальвации гривны.