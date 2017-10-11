В Украине вслед за мясом взлетели цены на огурцы и помидоры

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Цены на тепличные огурцы и томаты в течение последних дней выросли почти на 25-30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает "Инфо-Шувар", ссылаясь на данные мониторинга.

Средняя цена тепличного огурца на площадках оптовых рынков достигла 18-21 грн/кг, а помидор подорожал до 18-24 грн/кг.

"Цены на тепличные овощи в Украине всегда начинают стремительно расти именно с начала октября, в этот период существенно сокращается световой день, поэтому выборки в теплицах уменьшаются. Общее предложение тепличных овощей в украинских хозяйствах в этом сезоне была несколько меньше, поэтому и цены на огурцы и томаты в течение почти всего сезона держались на достаточно высоком уровне. Именно из-за высоких внутренних цен мы наблюдаем сокращение объемов экспорта этой продукции", — сообщила эксперт плодоовощного рынка Восточной Европы Татьяна Гетьман.

Она также предупредила о грядущем усилении тенденции к росту цен в ближайшие дни, потому что в украинских теплицах сезон уже почти подходит к концу.

Согласно сообщению, в начале текущей недели крупные хозяйства подняли цены на помидоры до 20-21 грн/кг, а огурец предлагается не дешевле 19-20 грн/кг.

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"Импортеры пока только наблюдают за уверенным ростом цены на внутреннем рынке и не торопятся массово завозить огурец и томат из Турции. Такую сдержанную позицию трейдеры объясняют относительно высокими ценами в самой Турции, к тому же пока сохраняются риски, связанные с валютными колебаниями в самой Украине", — пишет издание.

Ранее генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сообщил, что более 65% социальных продуктов питания подорожали в сентябре, существенно выросли в цене мясо и яйца.