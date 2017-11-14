Грядет рост цен, бессмысленный и беспощадный

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Когда Национальный банк Украины закладывал на 2017 год инфляцию всего 8%, в такой оптимистический прогноз верилось с трудом. Тем более, что на тот момент было известно, что минимальная заработная плата будет увеличена вдвое, что прогнозируемо потянуло за собой вверх коммуналку и общественный транспорт. И уже в конце января НБУ скорректировал прогноз инфляции на текущий год до 9,1%, и до последнего времени сохранял этот прогноз, лишь отмечая растущие риски его невыполнения. И только в конце октября Нацбанк решился ухудшить прогноз по инфляции на 2017 год до 12,2%. А Международный валютный фонд, в свою очередь, в ноябре ухудшил прогноз инфляции для Украины на 1,3% до 12,8%.

Стабильно высокие цены

Однако даже эти ухудшенные прогнозы выглядят неоправданно оптимистичными. Согласно официальной статистике в сентябре темпы роста потребительских цен в Украине оказались наивысшими в текущем году. Так, по итогам сентября инфляция в годовом измерении (по отношению к аналогичному периоду прошлого года) ускорилась до 16,4%, что в два раза превысило изначальный целевой прогноз НБУ.

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После сентябрьского скачка рост цен немного поутих: по данным Госстата, в октябре годовая инфляция (к октябрю прошлого года) составила 14,6%. Тем не менее цены продолжают быть стабильно высокими. Более того, Украина стала лидером по росту цен на продукты питания среди стран Европы.

Экономический эксперт Виктор Скаршевский уверен, что инфляция будет выше прогнозируемой, и по итогам 2017 года составит порядка 14-15%.

"А то, что у Нацбанка прогнозы практически совпадают с прогнозами МВФ, так Нацбанк — практически филиал Фонда, и прогнозы, и макроэкономические моменты, которые есть у МВФ, сразу же перенимаются Национальным банком. И так происходит уже на протяжении многих лет, а не только при этом составе Нацбанка", — пояснил Скаршевский.

Стоимость украинских продуктов растет быстрее, чем пенсии и зарплаты и уже вплотную приближается к европейским показателям. За год потребительская корзина украинцев подорожала более чем на 15%. Лидерами роста среди продуктов за этот год стали мясо и мясные продукты, молоко, сыры и творог, сливочное масло, фрукты и овощи — цена на них выросла почти на треть. За октябрь незначительно снизились цены лишь на гречку, овощи и сахар.

"Среди причин удешевления есть как чисто внутренние тенденции, так и мировые. Стоимость сахара и сливочного масла снижается во всем мире, поэтому и мы видим снижение цены на сахар на полках наших магазинов. А тренд по снижению цен на сливочное масло до нас еще не дошел. Что же касается гречки, то она была настолько переоценена, что спрос на нее продолжает падать на фоне значительного увеличения предложения. Что касается удешевления овощей, то производители еще продолжают продавать свой урожай, не закладывая его в хранилища, но наступление холодов неизбежно скажется на цене — овощи будут дорожать", — пояснил генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Что подстегивает цены?

Как отмечают экономисты, на рост цент в Украине повлияло несколько факторов.

" Первые девять месяцев этого года инфляция в Украине все же была больше импортируемой. Украина, как любая бедная страна, имеет в потребительской корзине большой вес продуктов питания. И для Украины — это практически половина потребительской корзины. Если двигаться на Запад, то эта цифра будет уменьшаться: даже в Польше это уже меньше 30%, а если смотреть на старые страны Европы, на ту же Францию, Германию, то там удельный вес продуктов питания в потребительской корзине не превышает 15%. РИА Новости Украина Евгений Котенко Скаршевский: Зона свободной торговли с ЕС ускорила инфляцию в Украине

Цена на продукцию сельского хозяйства в мире в этом году была относительно высокой, рынок показывал около 5% роста, потенциально это должно было отразиться на любом внутреннем рынке, в том числе и на рынке Украины. Производитель всегда имеет альтернативу — либо продать здесь, либо вывести за рубеж, что в условиях открытости рынка активно используется в том числе и украинскими товаропроизводителями. И поскольку у украинских производителей была возможность вывести продукцию за рубеж, они могли тут активно поднимать цену. С другой стороны, это не может объяснить такой глобальный скачок инфляции, а только 5% инфляционного роста, а если смотреть по продуктам питания, да еще и по отдельным группам, то рост был гораздо выше", — пояснил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

По его мнению, причина такого значительного роста цен заключается в том, что украинский производитель закладывал в цену еще и возможную девальвацию гривны, несмотря на то, что курс доллара летом этого года держался на относительно низкой позиции.

Так же на инфляцию повлияли сугубо внутренние факторы, такие как скачок стоимости услуг ЖКХ, и рост минимальной заработной платы. Кстати, рост "минималки" в бюджетной сфере повлек за собой повышение цены на продукты питания.

"И этот шок не пройдет, потому что с 1 октября увеличены пенсии для бедных групп, и этот эффект будет продолжаться до конца года. Поэтому уровень инфляции, о котором говорит МВФ, в 12,8% — это очень оптимистичный сценарий", — прогнозирует Устенко.

Ситуация с ростом цен осложнилась еще и тем, что с 1 июля в соответствии с решением Кабмина отменено регулирование цен на продукты питания. И это внесло существенный вклад в инфляцию.

"Анализируя последствия решения правительства об отмене регулирования цен на продукты питания, считаю его преждевременным, так как в условиях монополизированной экономики Украины оно привело к повышению темпов инфляции. Считаю целесообразным возобновление работы Государственной ценовой администрации, на этапе перехода экономики Украины от рецессии к росту осуществляла бы контроль за ценообразованием, на которое в настоящее время рынок имеет очень односторонний специфическое влияние и ростом потребительских цен", — считает бывший министр экономики Украины Богдан Данилишин. РИА Новости Украина Евгений Котенко "Барыги! Руки прочь от Киева". Митинг против застройки под Кабмином

Неутешительные прогнозы

Виктор Скаршевский прогнозирует, что украинцев ждут инфляционные и девальвационные всплески уже в январе-феврале будущего года.

"В декабре будет очень большой объем бюджетных расходов. Если по году среднемесячные расходы составляют 77 миллиардов гривен, то в декабре из сводного бюджета будет израсходовано 200-230 миллиардов. И это будет инфляционно-двевальвационный навес. Плюс ко всему еще захотят в рамках популизма выплатить в декабре январскую пенсию, как это происходило два последних года. То есть, на рынок выплеснется очень много наличности", — пояснил экономический эксперт.

А в дальнейшем цены будут только расти. В любом случае в следующем году монопольные структуры повысят цены для населения и промышленности. Кроме того будет продолжаться девальвация гривны, и правительство этого не скрывает, потому что в бюджет на следующий год оно заложило среднегодовой курс 29,3 грн за доллар.

"Украина — импортозависимая страна, импорт занимает 50% ее ВВП. И девальвация сразу же перекинется и на потребительский рынок. Тем более, что когда растут доходы населения, сразу же возрастает импорт, потому что Украина экспортирует сырье, а импортирует готовую продукцию, а это еще больше увеличит спрос на импорт, еще больше увеличит спрос на валюту — еще больше девальвацию, инфляцию. ТИ так по кругу. К сожалению, никаких структурных изменений экономике не произошло и не предвидится, поэтому будем жить при таких же негативных тенденциях, как живем уже несколько лет, а особенно негативных — в течение последних трех лет", — считает Скаршевский.

В условиях Украины, по мнению Олега Устенко, инфляция должна находиться в пределах 5-8%, иначе это бьет и по без того бедному населению.

"Инфляция, — это так называемый "инфляционный налог", который платят все граждане страны. Но гораздо больнее и сильнее он отражается на тех, кто относится к категории самых бедных. В этом и дилемма таких недоразвитых стран, как Украина: с одной стороны, пытаются вроде бы помочь наиболее бедным слоям, повышают им выплаты, а это повышение выплат приводит к дополнительной инфляции. Все равно в конце концов нельзя просто бороться с инфляцией, нужно бороться за то, чтобы в стране нормально развивалась экономика. А если она развивается так вяло, как украинская, 2-3% в год, получается замкнутый круг", — констатировал Устенко.