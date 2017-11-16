В Украине взлетели цены на мясо

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КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил о значительном подорожании мяса в Украине.

По его словам, с начала года подорожали более чем 90% социальных продуктов, в частности, "индекс мясной корзины" вырос на 34%.

"Все виды мяса подорожали более чем на 27%: сало — на 67%, свинина — на 37%, говядина и курятина — на 27%. За десять месяцев текущего года свинина и сало прибавили в цене по 27 грн за килограмм, говядина — 24грн, колбаса вареная — 14 грн, а тушка куриная — 11 грн. Теперь килограмм говядины с костью можно купить в среднем за 112 грн, свинины — 100 грн, сала — 68 грн, дешевой колбасы вареной — 75 грн, а курицы — по 54 грн", — написал он в четверг на своей странице в Facebook.

По его словам, по состоянию на 10 ноября стоимость мясной корзины составляла 409 гривен за килограмм, тогда как в начале года — 306 гривен.

"То есть индекс мясной корзины с начала года увеличился на 34%, тогда как заработная плата, по официальным источникам, с января по сентябрь 2017 выросла на 22%, с 6 008 гривен в январе до 7 351 гривны в сентябре", — добавил Дорошенко.

Алексей Дорошенко/Facebook, 16 ноября 2017

Ранее Дорошенко сообщал о значительном подорожании сала и сливочного масла в стране с начала осени.