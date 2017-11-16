наверх
16.11.201714:40
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    В Украине взлетели цены на мясо

    Тема:

    Бюджет-2018 и будущее гривны (101)

    (обновлено: )35551
    По словам Алексея Дорошенко, по состоянию на 10 ноября стоимость мясной корзины составляла 409 гривен за килограмм, тогда как в начале года - 306 гривен. Он констатировал, что индекс мясной корзины с начала года увеличился на 34%.
    Свинина для гриля
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил о значительном подорожании мяса в Украине.

    По его словам, с начала года подорожали более чем 90% социальных продуктов, в частности, "индекс мясной корзины" вырос на 34%.

    Деньги
    torange.ru
    Бюджет-2018: свою роль сыграет "заначка" Кабмина – экономист

    "Все виды мяса подорожали более чем на 27%: сало — на 67%, свинина — на 37%, говядина и курятина — на 27%. За десять месяцев текущего года свинина и сало прибавили в цене по 27 грн за килограмм, говядина — 24грн, колбаса вареная — 14 грн, а тушка куриная — 11 грн. Теперь килограмм говядины с костью можно купить в среднем за 112 грн, свинины — 100 грн, сала — 68 грн, дешевой колбасы вареной — 75 грн, а курицы — по 54 грн", — написал он в четверг на своей странице в Facebook.

    По его словам, по состоянию на 10 ноября стоимость мясной корзины составляла 409 гривен за килограмм, тогда как в начале года — 306 гривен.

    "То есть индекс мясной корзины с начала года увеличился на 34%, тогда как заработная плата, по официальным источникам, с января по сентябрь 2017 выросла на 22%, с 6 008 гривен в январе до 7 351 гривны в сентябре", — добавил Дорошенко.

    Алексей Дорошенко/Facebook, 16 ноября 2017

    Ранее Дорошенко сообщал о значительном подорожании сала и сливочного масла в стране с начала осени.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Верховная рада
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Газманов, Валерия, Кобзон
    Культурная война. Запрет гастролей российских артистов
    Настольная игра Галичина 1918
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Карта распространения кори. Инфографика
    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших