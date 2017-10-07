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    Бешеные цены - лидеры подорожания среди продуктов

    (обновлено: )17610
    Цены на продукты шокируют. С начала года свинина и говядина подорожали в среднем на 44 и 45%, хлеб - на 15%, капуста - на 48%, а морковь - на 84%.
    Цены на продукты
    РИА Новости Украина

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