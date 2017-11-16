Что еще подорожает в Украине до конца года?

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Каждый месяц преподносит украинцам все новые сюрпризы: то растут тарифы и цены, то власти придумывают очередные новшества.

Не успев начаться отопительный сезон, а украинцев уже "обрадовали": коммунальные платежи могут вырасти еще на 200 гривен. В Раде зарегистрировали проект закона "Про упаковку и отходы упаковки", который предусматривает, что за утилизацию отходов должен будет платить потребитель. Сами производители упаковки будут самостоятельно утилизировать только определенный процент отходов, которые подлежат вторичной переработке.

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Эксперты считают, что с запуском мусороперерабатывающей отрасли, подобная инициатива повлечет за собой подорожание жилищно-коммунальных платежей в среднем на 200 грн с человека в месяц.

Однако в парламенте пока успокаивают: пока проект закона вряд ли будет поддержан в зале.

Цены на продукты

Побила все прогнозы в Украине и инфляция. Несмотря на то, что еще в начале года власти обещали ее рост до 8–10%, в сентябре она достигла 16,4% в годовом измерении, а по итогам года может достигнуть 12%. Причины — рост минимальных зарплат, перечисление НДС на счета, а также повышение соцвыплат.

По данным Госстата, за последние месяцы цена на многие популярные продукты выросла на 20—25% и более, а яйца подорожали почти вдвое. В то же время подешевели, например, сахар, борщевой набор и гречка.

По прогнозам, до конца 2017 года подорожают фрукты и овощи на 5-8%, а также хлебобулочные изделия на 5-6%.

"Что касается овощей закрытого грунта (огурцы, помидоры, перец, картофель, морковка, свекла, капуста и т.д.), ожидается незначительное подорожание в пределах 5%. Максимум – 8%. С фруктами аналогичная ситуация", — заявил "Обозревателю" президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Томич.

По его словам, гречка в ближайшее время дорожать не будет, в отличие от мяса и молочных продуктов. "Разница с ценами в сентябре к середине декабря будет составлять 20-25%. На остальные продукты стремительного роста цен не будет", — подытожил Томич.

В то же время лидером подорожания может стать красная икра. По словам поставщика торговых сетей Алексея Дорошенко, икра под Новый год-2018 будет стоить на 45-50% дороже, чем год назад, и советует покупать лакомство на новогодний стол уже сейчас.

Инфографика: Убийственный рост цен. Что подорожало больше всего

Производители красной икры из-за подорожания уже начали выпускать икру в уменьшенной таре — по 100 гр вместо 130 гр. Как отмечают производители, они столкнулись с уменьшением спроса со стороны наиболее состоятельных слоев населения, которые ранее покупали себе по полкило качественной икры в месяц в стеклянной банке. Поэтому сейчас и для них начался выпуск уменьшенной стеклянной банки по 250 и даже 200 гр.

Цены на бензин

За первые два осенних месяца в Украине разные марки бензина в среднем подорожали на 2,9 грн, а дизельное топливо – более чем на 3 грн. Как поясняют специалисты, на ситуацию повлияли мировые цены на нефть и курс гривны.

Лишь за минувшие выходные цены на бензин и дизельное топливо повысились до 60 копеек за литр. Таким образом, сейчас средняя стоимость бензина и дизельного топлива: А-92 —26,57 грн /л, А-95 — 27,33 грн /л и ДТ — 25,15 грн /л.

Однако, по словам экспертов, есть предпосылки к дальнейшему подорожанию горючего до 30 грн.

"Нефть дорожает существенными темпами, общий тренд валюты нельзя признать для гривны положительным. Вполне вероятно, что на многих сетях, работающих в премиальной части рынка, я говорю о так называемых "зеленых заправок", вот у них бензин А — 95 уже 29.50. Нефть еще дорожает, поэтому к новому году можно ожидать и 30 грн за просто обычный бензин А — 95", — заявил УНН эксперт топливного рынка Дмитрий Марунич.

Традиционно стабилизируется стоимость бензина лишь с Нового года, когда уменьшится спрос на топливо – в этот период украинцы меньше всего ездят.

Свет подорожает

Ожидается к концу года и подорожание электроэнергии для промышленности.

Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) прогнозирует рост тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей с 1 января 2018 года на 10-15%. Об этом журналистам сообщил глава комиссии Дмитрий Вовк.

По его словам, на изменение тарифов существенно влияет инфляция, изменение курса гривны, а также рост зарплаты в стране.

Напомним, в конце сентября 2016 года НКРЭКУ разрешила поставщикам электроэнергии с 1 января 2017 года рассчитывать тарифы на электроэнергию для промпотребителей с ежемесячным ростом не более чем на 3% от уровня предыдущего месяца.

Интернет

Еще в октябре в Украине заговорили о новом подорожании услуг доступа к сети интернет. По словам экспертов, из-за скачка доллара провайдеры несут большие затраты на закупку импортного оборудования.

По прогнозам, на протяжении ближайших 6 месяцев провайдеры поднимут свои ценники примерно на 50%. И на этом рост цен не остановится, предупреждал глава Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко.

"Подорожание услуг произойдет по объективным причинам, потому что дорожает электроэнергия, а это одна из составляющих себестоимости интернет-провайдеров. Стоимость аренды размещенного оборудования для провайдеров также сильно дорожает. На стоимость влияет также массовое воровство. Воруют много кабелей, оборудования, а это все закупается за валюту. Тарифы не повышались для операторов наверное уже лет 5-6 по стране, поэтому вскоре цены придется повышать", — сообщил Федиенко.

Но эксперт успокаивает: скорее всего до конца года кардинального изменения цен еще не произойдет. Ведь, как правило, перед праздниками операторы начинают проводить акции. Но уже в начале следующего года начнется очередное подорожание.

При этом президент компании "Ольшанский и партнеры" Александр Ольшанский подчеркивает, что по сравнению с другими странами, в Украине еще самый дешевый интернет.

Эксперт полагает, что рост курса доллара привел к увеличению провайдерами расходов на закупку импортного оборудования, тогда как расходы пользователей почти не менялись. "Если вы по курсу 8 платили за интернет порядка 60-70 грн, то есть, почти 10 долларов в месяц, то сейчас с учетом нового курса доллара интернет должен был стоить 270 грн, однако средний платеж остался на уровне 120-130 грн. Таким образом, в долларовом эквиваленте услуги интернета подешевели вдвое….Поскольку в себестоимости основные затраты — материальные и все долларовые, то не мудрено, что услуги интернет будут дорожать, не уверен, что на 50%, но то что будут дорожать, это точно…" — прогнозировал Ольшанский.

По материалам из открытых источников интернет