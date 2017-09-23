Курочасы. Сколько украинцу надо работать, чтобы купить килограмм мяса

РИА Новости Украина

Уже в начале сентября информационные агентства и телеканалы распространяли информацию о подорожании значительного количества продуктов питания в Украине, пишет Олег Басок для "Галичины".

Речь шла даже о том, что цены выросли более чем на 60 процентов товаров, входящих в так называемую социальную корзину. В частности, об этом на прошлой неделе на своей странице в соцсетях написал Алексей Дорошенко.

Причем говорится о том, что подорожание произошло в течение каких-то десяти дней. Правда, уже сейчас его подсчеты немного отличаются, потому что за неделю цены продолжили свое движение вверх. Поэтому трудно согласиться с тем, что в среднем цена свинины в настоящее время составляет 101,4 грн. Буквально в начале этой недели в магазинах за это мясо просили от 97 до 150 гривен, так же и яйца, в зависимости от магазина, стоили от 1,7 до 1,9 гривны за штуку. Сало, правда, в одном из супермаркетов Ивано-Франковска удалось отыскать по цене в 58 гривен. Но еще несколько недель назад на рынке за килограмм этого стратегического для страны продукта просили минимум 85 гривен.

Подорожала также курятина: грудинка — под сотню гривен, тушка — до 54, говядина — до 110 грн. Как ни странно, но осенью также нельзя назвать мягкими цены на традиционные осенние овощи — картофель, капусту, лук, огурцы, перец, помидоры, морковь.

"В сухом остатке имеем политику правительства, направленную на поддержку крупного бизнеса за счет малого и среднего и за счет роста цен. Перестроить экономическую модель ему не удалось, поэтому идем по этому пути. Категория отношения "хорошо" это или "плохо" в этом случае зависит именно от места сидения", — резюмировал упомянутый уже А. Дорошенко.

В Швейцарии мясо дорогое

Эта традиционно нейтральная европейская страна, как утверждают эксперты, занимает первое место в мире по стоимости килограмма мяса. Скажем, кило телятины, по тем данным, которые приводят СМИ, ссылаясь на агентство Bloomberg и индекс цен на мясо от британской компании Caterwings, обходится швейцарцу в 49,68 доллара. Поэтому по этим данным стоимость мяса в этой стране примерно на 150 процентов выше, чем в среднем в мире.

Вместе с тем, как отмечают аналитики, если сравнить эту цену с минимальной заработной платой, то она не будет выглядеть заоблачной. Неквалифицированному жителю Швейцарии для того, чтобы заработать на килограмм телятины, придется поработать 3,1 часа. Поэтому неудивительно, что среднестатистический житель страны употребил в прошлом году почти 75 килограммов мяса, птицы и рыбы.

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Интересно, что похожие на эту есть ситуации в других богатых странах Европы, тому же датчанину, шведу, австрийцу, норвежцу, ирландцу или британцу, которые имеют минимальную для своей страны заработную плату, для того, чтобы заработать на килограмм мяса, надо работать меньше двух часов. Мы уже не говорим о том, что так называемый "мясной индекс" в странах Европы имеет несколько показателей — от самого дешевого фарша к вырезке, которая, разумеется, является самой дорогой.

У нас с ценой вырезки может поспорить только цена ошейка, который мясоеды любят использовать на шашлык. Если перевести наши отечественные цены на продукты питания, в частности на мясо, в американские доллары, мы сможем порадоваться, потому что цены у нас значительно ниже, чем в богатой Европе. Однако все меняется, если их перечислить в рабочее время, необходимое для того, чтобы заработать на килограмм свинины у нас и за рубежом.

3200 грн, которые на самом деле только 2576…

У нас чиновники сейчас публично радуются тому, что минимальная заработная плата составляет 3200 гривен в месяц. Впрочем, эта сумма радует только их, потому что когда рабочий работает на "минималке", то реально получает 2576 гривен, ведь с начисленного должен заплатить еще подоходный налог и военный сбор. Итого — 19,5 процента. Поэтому в его распоряжении остается значительно меньшая сумма, чем ею щеголяют чиновники от экономики.

Если учесть, что законодательство предусматривает в Украине 8-часовой рабочий день и 40-часовую рабочую неделю, то в среднем работник на минимальной зарплате в час будет зарабатывать (т.е. иметь деньги, которыми может распоряжаться самостоятельно) 16,1 грн.

Поэтому нетрудно посчитать, что хоть килограмм дорогой свинины у нас стоит всего 5,8 доллара, но работать для того, чтобы на минимальной заработной плате заработать на него, украинцу придется 9 часов 6 минут. Почти шесть часов работы нужно для того, чтобы приобрести килограмм куриного филе. На килограмм красной рыбы такому работнику придется гнуть спину почти три с половиной рабочих дня. А скажем, чтобы оплатить 2000 гривен только за тепло в зимние месяцы, работнику на минимальной зарплате нужно отдать свой заработок за более, чем полмесяца — почти 16 рабочих дней.

Несложно посчитать, что десяток яиц сейчас обходится тем, кто действительно получает минимальную зарплату, более чем в час работы, пачка масла – 1,8 часа, литр масла – 1,7 часа, килограмм гречки – 1,6 часа, килограмм сахара – почти час, 100 киловатт/часов электроэнергии будет стоить им более 6 часов. И даже на буханку хлеба нам нужно работать не менее 36 минут, а на одну поездку в городской маршрутке – почти 15 минут.

Не будем перечислять все товары, которые сейчас покупают украинцы. Для любознательных здесь достаточно информации, чтобы посчитать собственные затраты на ту или иную продукцию самостоятельно.

Просто хотим сравнить две цифры: украинцу для того, чтобы приобрести килограмм куриного филе, нужно потратить шесть часов своего рабочего времени, тогда как малоквалифицированный датчанин справится с этим за 18 минут. Комментарии здесь, как говорится в таких случаях, излишни.

"А ваши дети тоже по миру копейку зарабатывают?"

Не так давно после известного конфуза министра соцполитики Андрея Ревы, который публично рассказал о том, что украинцы слишком много тратят на продовольствие, потому что много едят, интернет-сайт "Новости Тернопольщины" распространил письмо от местной пенсионерки, которая поделилась с министром своими "аппетитами".

По ее словам, когда услышала по телевизору, как министр социальной политики Андрей Рева заявил, что украинцы бедно живут, потому что много едят, не то чтобы возмутилась, скорее обиделась. Тернополянке Светлане Бойко – 68 лет. У нее почти 40 лет непрерывного трудового стажа. 10 лет на пенсии. Получает 1347 гривен. Поэтому решила рассказать министру, как на самом деле живется рядовому украинскому пенсионеру.

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"Зимой было немного легче, — пишет Светлана Бойко. — Субсидии были. И сейчас есть. Но сейчас это копейки. Вот и получилось мне в этом месяце за коммунальные услуги почти 700 гривен. А пенсия сколько? Вот, Андрей Александрович, если считать умеете, то считайте — половина моей пенсии уже ушла.

А теперь по поводу поесть. Вот люблю хлеб. Даже не то что люблю — не наедаюсь без него. Что бы ни ела, а кусок хлеба должен быть. Сколько там буханкп? 9 гривен. Пусть съедаю буханку не каждый день, пусть уже будет одна на два дня. Это уже 135 гривен.

А еще к хлебу масла хочется. Сколько там оно? Какое как, но в среднем 30 гривен. Так вот, для меня это дорого. Я спред покупаю, он дешевле почти вдвое. А еще, не знаю, как там немцы, а я люблю чай сладкий. Приходится и сахар купить. Видите, Андрей Александрович, я еще и не ела практически ничего, а уже половина денег, которые остались после уплаты коммунальных услуг, израсходована.

А еще нужно купить масло, гречку, рис, макароны, яйца. И еще много чего. Здесь ни о каком мясе или хотя бы рыбе говорить не приходится. И это у меня еще есть дача. То есть я не покупаю ни картошки, ни лука, ни фасоли и еще много таких "нет". А у кого дачи или огорода нет? Тогда что? А еще мне немного повезло. Несмотря на почтенный возраст, я практически здоровая женщина. Иногда какой-нибудь валидол куплю и все. А есть же люди с хроническими болезнями. И тратят они на них денег опять же гораздо больше, чем немцы. Возможно, только теперь вас заинтересует, как же мы выживаем в этом государстве? За других не скажу, а мне дети помогают. И дочь, и сын на заработках давно. Если бы не они, не знаю, как бы выживала. А ваши дети, Андрей Александрович, также где-то в мире копейку зарабатывают? Вот такая она у нас жизнь, господин министр.

Я понимаю, что все это, что я здесь наговорила, ничего не изменит. Потому что мы с вами живем не только в разных странах, но даже на разных планетах. И вы понятия не имеете, как на самом деле нам живется. И вас это и не интересует".

Кто позаботится об украинцах?

Многие эксперты считают, что едва ли не основной причиной этого постоянного, временами ползучего, а порой и скачкообразного подорожания продовольствия в Украине, стало решение правительства об отказе от государственного регулирования цен на социально значимые продукты питания. Вполне возможно, что в этом есть рациональное зерно.

Потому что цены "отпускали", мотивируя тем, что это потенциальная угроза для коррупции в отношении чиновников со стороны производителей. Поэтому им, то есть производителям, таким образом облегчали жизнь. Отметим, что когда производители имеют возможность не только заниматься непосредственно своим делом, но еще и взятки платить, значит они вообще живут неплохо.

Только в этой ситуации, уже традиционно для Украины, никто не подумал о потребителе. Он не только должен платить за все эти капризы цен на гречку, мясо, молоко, яйца, а также должен платить значительно более высокую цену на газ (чтобы не было злоупотреблений у газовых монополистов), электроэнергию (из аналогичных соображений).

Платить налог на армию, а потом еще и не скупиться на помощь военным, потому что государство, несмотря на все "забитые" в бюджете миллиарды, не может прокормить, обеспечить, содержать свою армию.

Без ответа остается только один вопрос: кто и когда наконец позаботится о нас, обычных гражданах страны, которые и создают ее богатство, содержат государство, армию, кучку всегда ненасытных олигархов, вечно неповоротливых местных чиновников? У обычных людей на самом деле есть только один ресурс – их жизнь.

Должны ли они отдавать значительную ее часть для обеспечения чужих интересов?