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    В Кремле назвали "очень непростой" ситуацию с обменом пленными в Донбассе

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    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными (213)

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сторонам конфликта в Донбассе еще предстоит согласовать все детали освобождения пленных.
    Вид на МИД РФ и Кремль
    RIA News Михаил Фомичев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. Официальному Киеву и самопровозглашенным ДНР и ЛНР еще предстоит согласовать все детали по поводу предстоящего обмена пленными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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    В среду, 15 ноября, российский президент Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями непризнанных ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким инициативу по обмену пленными между Украиной и самопровозглашенными ДНР И ЛНР; Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту идею, сообщил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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    "В любом случае лидеры этих непризнанных республик, согласившись с инициативой, они отметили, что еще предстоит согласовать все детали освобождения с Киевом. А здесь ситуация очень непростая", — сказал Песков.

    Он подчеркнул, что в данной ситуации возникает много различных проблем.

    "Потому что Киев многих удерживаемых лиц удерживает в статусе особо тяжких преступлений, что по законам Украины не подлежит амнистии. Они подводят под эту категорию самых разных лиц. Поэтому здесь проблем очень много", — пояснил Песков.

    Ранее представитель Украина на переговорах по Донбассу в Минске Виктор Медведчук на встрече с Путиным сообщил, что Украина готова освободить 306 человек в рамках обмена пленными в Донбассе, в свою очередь Киев ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года. По мнению Медведчука, этот обмен стал бы серьезным шагом и в реализации минских соглашений, и в вопросах мира на востоке Украины.

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    Отметим, ранее первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины на переговорах по урегулированию в Донбассе Ирина Геращенко заявила, что Киев готов к обмену пленными с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, но при этом украинские власти не поддадутся шантажу со стороны представителей неподконтрольных территорий.

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