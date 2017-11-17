Появились кадры срыва спектакля Райкина в Одессе

Националисты пришли на концерт Райкина и спрашивают: "Чей Крым?".

Зрители встретили их сопротивлением и аплодируют, чтобы вызвать артиста на сцену.

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Ранее Верховная Рада приняла закон, запрещающий гастроли артистов из РФ, создающих "угрозу национальной безопасности". Законом запрещается проведение гастролей артистов, попавших в список Минкульта Украины. Документ также устанавливает особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ. Президент подписал законопроект.