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    Появились кадры срыва спектакля Райкина в Одессе

    Тема:

    Культурная война. Запрет гастролей российских артистов (461)

    (обновлено: )762211
    Националисты сорвали моноспектакль российского артиста Константина Райкина в Одессе. Трансляцию на своей странице в Facebook вел один из них Сергей Стерненко.
    facebook.com/sternenko

    Националисты пришли на концерт Райкина и спрашивают: "Чей Крым?".

    Зрители встретили их сопротивлением и аплодируют, чтобы вызвать артиста на сцену.

    Смотрите также: Табу на российских артистов в Украине: что важно знать

    Ранее Верховная Рада приняла закон, запрещающий гастроли артистов из РФ, создающих "угрозу национальной безопасности". Законом запрещается проведение гастролей артистов, попавших в список Минкульта Украины. Документ также устанавливает особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ. Президент подписал законопроект.

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