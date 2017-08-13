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13.08.201713:07
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    Общество

    Как радикалы сорвали гей-парад в Одессе: появилось видео

    Тема:

    Гей-парад в Одессе (15)

    (обновлено: )20920
    Активисты одесского отделения движения "Сокол" сорвали ЛГБТ-шествие, правоохранители вывезли участников марша, который так и не начался, на автобусах.
    Радикалы сорвали ЛГБТ-парад в Одессе
    Michael Shtekel

    КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Активисты одесского отделения движения "Сокол" (молодежное крыло партии "Свобода") сорвали ЛГБТ-шествие, которое была заранее запланировано в Одессе на воскресенье, 3 августа.

    Гей-шествие закончилось так и не успев начаться. 

    Видео можно посмотреть здесь. Содержит нецензурную лексику. 

    Michael Shtekel
    ЛГБТ-парад в Одессе
    Michael Shtekel
    Радикалы сорвали ЛГБТ-парад в Одессе

    ​Напомним, планировалось, что около 500 человек должны были принять принять участие в марше равенства ЛГБТ-сообщества, который анонсирован на 13 августа в Одессе. Марш равенства должен был состояться в рамках фестиваля "Одесса Прайд-2017", стартовавшего 9 августа. По словам организаторов, фестиваль включает в себя не только гей-парад, но и работу других различных площадок для общения (дискуссии, кинофильмы, выставки).

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