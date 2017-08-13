Как радикалы сорвали гей-парад в Одессе: появилось видео

КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Активисты одесского отделения движения "Сокол" (молодежное крыло партии "Свобода") сорвали ЛГБТ-шествие, которое была заранее запланировано в Одессе на воскресенье, 3 августа.

Гей-шествие закончилось так и не успев начаться.

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Michael Shtekel ЛГБТ-парад в Одессе

Michael Shtekel Радикалы сорвали ЛГБТ-парад в Одессе

​Напомним, планировалось, что около 500 человек должны были принять принять участие в марше равенства ЛГБТ-сообщества, который анонсирован на 13 августа в Одессе. Марш равенства должен был состояться в рамках фестиваля "Одесса Прайд-2017", стартовавшего 9 августа. По словам организаторов, фестиваль включает в себя не только гей-парад, но и работу других различных площадок для общения (дискуссии, кинофильмы, выставки).