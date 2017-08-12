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    Общество

    "Без извращенцев". Радикалы намерены сорвать ЛГБТ-марш в Одессе

    (обновлено: )76
    Одесское отделение движения "Сокол" намерено без насилия показать, что украинцы против навязывания гомосексуализма и других явлений, "не свойственных здоровому человеку".
    Люди в масках. Архивное фото
    RIA News Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Активисты одесского отделения движения "Сокол" (молодежное крыло партии "Свобода") подали обращение в мэрию на проведение акции, маршрут которой в точности повторяет маршрут ЛГБТ-шествия.

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    Об этом сообщается на странице "Сокола" в Facebook.

    "Одесское отделение ВОО „Сокол“ выступает категорически против проявления различных извращений и поддерживает традиционные семейные ценности и здоровую семью. В противовес больным извращенцам, мы, украинские националисты, собираемся прийти и адекватно, без насилия показать, что украинцы против навязывания гомосексуализма и других явлений, не свойственных здоровому человеку", — сказано в сообщении "Сокола.

    В оргкомитете "ОдессаПрайд" позицию "Сокола" объясняют его политической незрелостью и подчеркивают, что не намерены отказываться от своих планов.

    "Подача оппонентами подобной заявки в последний рабочий день недели, за день до Марша равенства подтверждает их неготовность к любому общественному диалогу, кроме уличных столкновений(…) Мы не планируем отказываться от нашего маршрута и времени проведения Марша равенства, который был анонсирован задолго до настоящих событий", — заявила глава оргкомитета "ОдессаПрайда" Анна Леонова.

    По ее словам, оргкомитет находится в хорошем диалоге с полицией. Кроме того, за ходом Марша равенства будут наблюдать представители мониторинговых миссий от ООН, ОБСЕ, "Озон" и ЕСПЧ.

    Проведение "Марша равенства" запланировано в Одессе 12 августа. 

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