Националисты пригрозили сорвать Одесский международный кинофестиваль

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Националисты пригрозили сорвать ежегодный Одесский международный кинофестиваль из-за слов президента фестиваля Виктории Тигипко о том, что в Украину тяжело удается приглашать зарубежных звезд кино, потому что в стране идет "гражданская война".

Экс-глава одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко на своей странице в Facebook призвал сменить президента кинофестиваля, так как "Тигипко считает, что в Украине — гражданская война". В противном случае он угрожает сорвать фестиваль. "Или ОМКФ (Одесский международный кинофестиваль — ред.) заменит эту сепаратистку на кого-то другого, или все может плохо кончиться", — написал он.

Скриншот с Facebook Сергея Стерненко

Позже Тигипко в своем Facebook объяснила свои слова тем, она что транслирует фразы, услышанные от иностранных агентов.

"Рассказывая о сложностях приглашения иностранных звёзд и кинопрофессионалов, я отметила, что основное препятствие состоит в том, что они и их агенты сомневаются в своей безопасности. Однако, мои слова были истолкованы вне контекста. Я особо подчеркну свою позицию: Украина подверглась агрессии со стороны России, из-за чего на Востоке Украины уже более трех лет длится открытый вооруженный конфликт", — написала она.

Скриншот с Facebook Виктории Тигипко

Отметим, Одесский международный кинофестиваль пройдет в этом году 14-22 июля.

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В конце мая из-за протеста националистов был сорван концерт в Одессе певицы Светланы Лободы, которую обвиняют в частых поездках и выступлениях в России. В свою очередь певец Иван Дорн решил отменить концерт в Одессе, запланированный на 9 июня, из-за угроз активистов.