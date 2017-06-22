наверх
22.06.201717:47
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    Националисты пригрозили сорвать Одесский международный кинофестиваль

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (320)

    (обновлено: )30614
    Экс-глава одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко на своей странице в Facebook призвал сменить президента кинофестиваля, так как "Тигипко считает, что в Украине — гражданская война".
    Открытие Одесского кинофестиваля. Архивное фото
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Националисты пригрозили сорвать ежегодный Одесский международный кинофестиваль из-за слов президента фестиваля Виктории Тигипко о том, что в Украину тяжело удается приглашать зарубежных звезд кино, потому что в стране идет "гражданская война".

    Экс-глава одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко на своей странице в Facebook призвал сменить президента кинофестиваля, так как "Тигипко считает, что в Украине — гражданская война". В противном случае он угрожает сорвать фестиваль. "Или ОМКФ (Одесский международный кинофестиваль — ред.) заменит эту сепаратистку на кого-то другого, или все может плохо кончиться", — написал он.

    Скриншот с Facebook Сергея Стерненко

    Позже Тигипко в своем Facebook объяснила свои слова тем, она что транслирует фразы, услышанные от иностранных агентов.

    "Рассказывая о сложностях приглашения иностранных звёзд и кинопрофессионалов, я отметила, что основное препятствие состоит в том, что они и их агенты сомневаются в своей безопасности. Однако, мои слова были истолкованы вне контекста. Я особо подчеркну свою позицию: Украина подверглась агрессии со стороны России, из-за чего на Востоке Украины уже более трех лет длится открытый вооруженный конфликт", — написала она.

    Скриншот с Facebook Виктории Тигипко

    Отметим, Одесский международный кинофестиваль пройдет в этом году 14-22 июля.

    Читайте также: Радикалы наступили на горло песне. Скандал вокруг певицы Лободы

    В конце мая из-за протеста националистов был сорван концерт в Одессе певицы Светланы Лободы, которую обвиняют в частых поездках и выступлениях в России. В свою очередь певец Иван Дорн решил отменить концерт в Одессе, запланированный на 9 июня, из-за угроз активистов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко и Дональд Трамп, 20 июня 2017
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Белый дом. Архивное фото
    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
    Украинский военный
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Операция "Коррупция": нардеп Розенблат под прицелом НАБУ