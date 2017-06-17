О национализме и "национализме"

Роман Степняк

Вот уже несколько дней хожу и ощущаю себя украинским националистом. Хотелось бы добавить к этому определение "буржуазный", но как-то с этим не сложилось, так и застрял где-то в поисках своего места в дебрях "трудовой интеллигенции". Такое состояние навеяла не столько прямая линия президента России с гражданами своей страны, по касательной зацепившая и Украину, сколько интерпретация этого события в отечественной медиа-тусовке. Да, хочу отдельно для соответствующих служб сообщить, что эту трансляцию, как и большинство сознательных украинцев, я не смотрел, ну разве что одним глазом.

Отвечая на звонок из Киева, Владимир Путин перешел на личности. Я отнюдь не имею в виду президента Петра Порошенко, тут совсем другая ситуация, так сказать литературоведческая. Интересно было сопоставить, как два президента некогда братских стран пытались разделить на двоих восьмистишье Михаила Лермонтова, вложив в него совершенно противоположное содержание. Литературоведам стоило бы призадуматься, где они не дорабатывают в плане прививки вкусов братских народов к творчеству великих классиков, но это, так сказать, дело сугубо академическое.

Что касается личности, то российский президент имел в виду лидера общественной организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука. Путин посвятил ему несколько минут своего времени, вкратце рассказал биографию, напомнил, что отец Виктора Владимировича был активный деятель Организации украинских националистов, за что в свое время понес наказание и был выселен из родных мест в далекую Омскую область. Там и родился Медведчук-младший, а возвратившись на родину пошел по стопам отца и по сей день является украинским националистом.

Свел Владимира Владимировича с Виктором Владимировичем Дмитрий Медведев. Тогда Медведев и Медведчук не только занимали аналогичные должности глав администраций при президентах Путине и Кучме, но и символизировали общность двух народов, что нетрудно заметить даже при прочтении их фамилий.

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Неожиданное причисление Виктора Медведчука к лику украинских националистов вызвало неприятие среди тех, кто право так называться давно монополизировал. Богдан Червак, заместитель главы Госкомтелерадио и председатель ОУН сделал несколько резких заявлений. По его словам, не исключено, что нынешняя спецоперация Кремля готовилась еще в те далекие годы "Медведчук был сослан в ОУН или УПА с конкретной целью – расколоть подполье, или же ликвидировать кого-то из украинских националистов". По стопам отца, по словам Червака, пошел и Медведчук нынешний: "То, что вытворял и сегодня вытворяет Медведчук, очень напоминает очередную спецоперацию. Правда, уже речь не идет только о компрометации ОУН или национально-освободительного движения, а о ликвидации Украины как независимого государства".

Вслед подтянулись и другие заметные блогеры, однако ожидания громких разоблачений так и не последовало. Олеся Яхно-Белковская подчеркнула, что "то, что Путин говорит о Медведчуке как о "националисте" и политике, которого считает, судя по всему, перспективным, свидетельствует о потере чувства реальности относительно Украины". Антон Ходза ставит под сомнение эффективность участия Медведчука в переговорах в рамках Минского процесса. Блогеры-боты и случайно примкнувшие к сетям озабоченные пользователи кроме нескольких ругательных фраз высказать какие-то мысли не смогли. Может быть, где-то промелькнуло что-то еще, стоящее внимания, но складывается такое впечатление, что эту карту и бить нечем! УНИАН "Прощай, немытая Россия!"... А на себя посмотреть?

Давайте разберемся. Слово националист, из "совковых" времен наделенное негативным смыслом, так и не избавилось от этого налета в сознании вменяемого большинства. В то же время агрессивное и радикально настроенное меньшинство без особого на то права оседлало это понятие, отождествив его с далеко не самыми светлыми чувствами. Сегодня украинский националист – это некий полувменяемый тип, громящий российские банки, заставляющий разговаривать на украинском языке несчастных официантов кафешек и продавцов магазинов, даже не представляющий, что в его лексиконе от украинского языка почти ничего не осталось. Ему достаточно выучить несколько кричалок про "москалей", быть убежденным, что за хутором Михайловским процветает нищета, Россия вот-вот развалится и сделать на видном месте наколку свастики.

И мы не задумывались, что никто не имеет право приватизировать нацию и национализм, что националист может быть другим. Образованным и начитанным, читающим в оригинале Шекспира и Лермонтова, разговаривающем на том языке, на котором говорили Тарас Шевченко и Леся Украинка, а не на том, на котором вещают некоторые отечественные телеканалы, любить свой народ и свою землю и с таким же уважением относиться к соседям. И надо же дойти до такой жизни, чтобы об этом нам напоминали со стороны.

Я не столько наивный, чтобы не заметить за путинским пассажем двойной смысл. Нам не только прочитали лекцию о цивилизованном национализме, значительно отличающемся от своего интегрального тески, но и прозрачно намекнули, какие перемены нас ожидают в ближайшем будущем. Сказано ведь было, что "Медведчук не одинок в Украине".