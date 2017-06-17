Кость Бондаренко о Путине, Украине и "националисте" Медведчуке

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной "Прямой линии" назвал Виктора Медведчука "украинским националистом".

"Я считаю, что он украинский националист. Но ему не нравится такое определение, он считает себя просвещенным патриотом Украины. У него есть своя система взглядов, он горячий сторонник независимости Украины, но его система ценностей основана на трудах украинских националистов, которые писали свои работы в 19 веке. Потом Грушевский, Франко, Драгоманов, в наше время — Черновол. И они все исходили из того что Украина должна быть независимой, но федеративной", — сказал Путин.

О том, зачем президент РФ неожиданно вспомнил о Викторе Медведчуке в интервью РИА Новости Украина рассказал политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

Что, на ваш взгляд, имел в виду российский президент, назвав Виктора Медведчука "украинским националистом"?

— Путин упомянул троих деятелей Франко, Грушевского, Дрогаманова, которые по своим убеждениям не являлись националистами в классическом понимании, а также Чорновола, которого вряд ли можно считать националистом. С точки зрения РФ, да и Запада, националистами называют всех, кто во главу угла ставит национальный фактор развития того или иного государства. В таком случае, Драгоманов являлся, скорее, социалистом и федералистом, говорил о том, что государство как форма должно отмереть, а мир должен превратиться в сеть громад и общин.

Причем тогда здесь Виктор Медведчук?

— Медведчук действительно исповедует примат украинской государственности, но при этом он говорит о необходимости федеративного устройства. Понятно, что это не нравится многим украинским националистам, которые по своим убеждениям являются сторонниками унитарной модели. С точки зрения Владимира Путина Медведчук является националистом, поскольку не поддерживает некие интеграционные концепции, равно как и объединение Украины и России в одно государство. Очевидно, что за этими взглядами президент РФ видит некий национализм — это касается констатации факта.

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Для чего, на ваш взгляд, Путин вообще вспомнил о фигуре Виктора Медведчука?

— В данной ситуации это был посыл к украинским элитам, указание на то, кого Путин считает главным контрагентом в Украине и с кем он готов вести переговоры по решению украинского вопроса.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Директор Фонда украинской политики Кость Бондаренко

Реально ли Виктору Медведчуку включиться в процессы большой украинской политики?

— В принципе, он итак в них включен, так как ведет переговоры по ситуации на востоке страны, очень часто встречается с президентом Украины. Более того, выступает фактически в роли посредника между Петром Порошенко и Владимиром Путиным, по сути, справляется со своей функцией. Что касается какой-то конкретной должности, то можно не сомневаться, что он вряд ли ее получит в наше время.

Как считаете, почему сейчас это невозможно?

— В Украине есть слишком большое количество радикалов для которых Медведчук является чем-то вроде красной тряпки для быка. Кроме того, в государстве действует закон о люстрации, который рассматривает Медведчука как представителя прошлой власти. Виктор Михайлович, конечно, был активной фигурой еще до правления Януковича, но все равно он ассоциируется старым режимом. Фамилия Медведчука и вовсе стала именем нарицательным для многих представителей нынешних политических элит.

Выйти из тени для Медведчука пока не реально?

— Пока что политсила Медведчука "Украинский выбор" не набирает такого количества голосов, для того, чтобы войти в Верховную Раду. Время от времени Медведчук пытается войти в разного рода неформальные альянсы то с одними, то с другими политическими силами. Но пока, что я не вижу у его политической силы шансов на самостоятельную активную жизнь.

По сути, Медведчук останется в роли "серого кардинала"?

— Эта роль его вполне устраивает, и он был бы не против побыть в ней как можно дольше…